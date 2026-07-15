Inseguridad rural: Frustran robo a un campo en Carlos Casares tras una veloz persecución

Un violento intento de robo en un establecimiento rural de Carlos Casares fue desbaratado en las últimas horas gracias a la inmediata intervención policial y a la colaboración vecinal. El hecho delictivo culminó con la aprehensión en flagrancia de un sujeto mayor de edad, oriundo de esta localidad, quien ya se encuentra a disposición de la Justicia departamental.

Según pudo saber este medio a través de fuentes policiales y del parte oficial emitido por el Comando de Prevención Rural (CPR) local, el suceso se desencadenó por la tarde en un predio rural propiedad del vecino Julio Picotto. Allí, el delincuente irrumpió con fines de robo, ejerciendo una extrema violencia física sobre las instalaciones del establecimiento.

Violento ingreso y alerta al CPR

El malviviente llegó al campo a bordo de una motocicleta de baja cilindrada. Una vez en el lugar, se dirigió directamente hacia la vivienda principal del predio y violentó la puerta de ingreso de una forma brutal: la arrancó por completo de la pared, dejándola tirada en el suelo.

Afortunadamente, la maniobra delictiva fue detectada con rapidez. Una oportuna llamada telefónica al abonado de emergencias del Comando de Prevención Rural alertó a los efectivos sobre la presencia sospechosa en el predio. De manera inmediata, el jefe de la dependencia dispuso el envío de un móvil policial al lugar, coordinando en simultáneo el apoyo operativo con personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local.

Huida a pie, rastrillaje y captura en flagrancia

Al arribar el primer patrullero al campo, los uniformados se entrevistaron con el propietario, Julio Picotto, quien les confirmó que el intruso acababa de darse a la fuga corriendo a campo traviesa al notar la inminente llegada de la policía.

Con esta información clave, los efectivos del CPR y de la DDI iniciaron un minucioso operativo de rastrillaje por las inmediaciones de la zona rural. Tras unos momentos de tensión, el personal de ambas fuerzas logró divisar, reducir y aprehender al sospechoso en pleno escape.

Posteriormente, al inspeccionar la vivienda dañada, los peritos constataron la destrucción de la abertura, aunque confirmaron que, gracias a la celeridad del procedimiento, el delincuente no logró sustraer ningún elemento del interior.

Secuestro de vehículo y alojamiento en Mauricio Hirsch

En el marco del operativo, el personal policial procedió además al secuestro de una motocicleta marca Corven de 110 cc, que no contaba con el dominio colocado. Dicho vehículo había sido utilizado por el ahora imputado para trasladarse hasta el establecimiento de Picotto, quedando depositado en carácter de elemento de prueba para la causa.

Las autoridades judiciales competentes, la Ayudantía Fiscal de Carlos Casares y la UFI N° 2 de Trenque Lauquen, avalaron en su totalidad el accionar policial. El detenido fue trasladado y quedó alojado en los calabozos de la sede del Comando de Prevención Rural, ubicada en la localidad casarense de Mauricio Hirsch.

El caso quedó caratulado preventivamente como “Tentativa de Robo Calificado”, bajo la órbita de la UFI N° 02 a cargo del Dr. Tomás O’Reilly, y la Ayudantía Fiscal de Carlos Casares, liderada por el Dr. Roberto Graciano, ambos dependientes del Departamento Judicial de Trenque Lauquen. Por disposición judicial expresa, no trascendió la identidad del sospechoso con el fin de preservar las garantías del proceso judicial en curso.

Casares on line