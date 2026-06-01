Ley de Semillas en A Todo Trigo: Que dicen los productores y el Inase

El marco de A Todo Trigo 2026 desarrollado en la ciudad de Mar del Plata, fue escenario para debate de la cadena granaria en lo que hace a la nueva ley de semillas que se discute y llevar al congreso.

Uso propio por parte de los productores, Upov 91, semilleros, obtentores, mejorar la gente tica, Sembrá Evolución, entre otros, es lo que se hablo en el panel sobre ley de semillas y propiedad intelectual, del que estaban sentados el Estado (INASE), productores (Mesa de Enlace, a traves de CRA y SRA), y empresas semilleras (ASA).

La referencia inevitable fue UPOV 91, el convenio internacional que regula derechos de obtentores vegetales y que para buena parte del sector empresario representa el estándar global más moderno. Desde ASA remarcaron que adherir mejoraría el clima de inversión, facilitaría acuerdos comerciales y permitiría acelerar el acceso a nuevas tecnologías.

Por su parte desde CRA, Pablo Ginestet, en dialogo con El Regional Digital, acerca de Sembra Evolución, recomendó, que cada productor que vea si firma o no. Pero primero que lo lea y que comprende ese contrato y sus clausulas, las que consideramos muy leoninas, que uno le otorga al obtentor. Después el productor elegirá que hacer, menciono.

En cuanto a Upov 91, analizo que queda obsoleta la discusión, ya que es Upov 78 con un mejoras. Sin embargo informo que los productores estamos dispuestos a pagar por la tecnología. Habrá que determinar cómo, cuánto, qué nivel de hectáreas. Pero lo importante es el cambio fundamental que hay que pagar, informo, situación esta que no se estaba dando hasta hace un tiempo en la discusión entre productores y empresas semilleras.

La visión del INASE

Por su parte Martin Famulari, presidente del INASE, resumio que el dialogo que se esta dando es consenso. Nosotros pensamos que debemos modificar y que debemos avanzar hacia una ley de semilla más moderna pero estamos en un sector muy complejo, con muchas aristas, y opiniones realmente muy atendibles y es por eso que lo que nosotros terminamos haciendo va a resultar de un consenso entre las partes, subrayo.