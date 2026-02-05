Lesiones graves en riña: Se conocen mayores detalles del hecho que dejo tres hombres hospitalizados

Desde la Policía Comunal de 9 de Julio, a cargo del Comisario Inspector, Carlos Barrena, se informo y brindo detalles sobre el hecho que anticipáramos desde El Regional Digital, en donde un grupo de hombre terminaron en una riña y mediante uso de arma blanca, al menos tres de ellos terminaron hospitalizados con serias lesiones.

Conforme se explica en el informe policial, en la madrugada del día miércoles 4, personal Policía Comunal local es convocado por servicio de emergencia virtud confrontación entre varios masculinos en intersección de las calles Reconquista y Sáenz Peña, arribo personal Policial al lugar constata a tres masculinos lesionados tratándose de Luis María Linarez, Franco Linarez y Maximiliano Marzula, todos mayores de edad quienes fueron trasladados por ambulancia a nosocomio local donde Médico de Guardia certifica el grado de las lesiones que poseía cada individuo.

Ante ello Franco Linarez, presento trauma cráneo frontal derivado a Terapia Intensiva en estado reservado, en cuanto a Luis Linarez y Marzula, exhibían distintas lesiones de carácter graves pero sin riesgo de vida quedando los mismos internados en observaciones.

De investigaciones llevadas a cabo por esta Policía en conjunto con Personal Policial Sub DDI Bragado recepción de declaraciones testimoniales en Ayudantía Fiscal, se logro establecer la identidad del resto de las personas que participaron en la riña, por lo que en horas de la tarde se llevó a cabo Orden de Registro y Allanamiento para con domicilio sito en calle Reconquista entre Almirante Brown y Almafuerte secuestrándose elementos de interés para la causa.

Posteriormente se procedió por disposición de la UFI Nro. 6 del Dpto. Judicial de Mercedes a la Aprehensión del ciudadano Raul Esteban Diaz quien quedó alojado en esta Seccional Policial a disposición Sr. Magistrado interviniente. Se prosiguen con diligencias dispuestas por Fiscalía.