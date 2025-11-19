Las tasas siguen a la baja: ¿cómo evitar que los ahorros pierdan contra la inflación?
Debido a la mejora en la oferta de dinero, los bancos continúan ajustando a la baja las tasas de interés de los plazos fijos.
Los que más pagan:
- Banco Macro: 30% TNA
- ICBC: 28% TNA
- Banco de la Provincia de Buenos Aires 28%
- Banco Creedicop 28% TNA
- Banco Nación: 27% TNA
Los que menos pagan (26% TNA):
- Banco BBVA 26%, TN
- Banco Ciudad 26% TNA
- Banco Santander 25% (TNA)
- Banco Galciia 24% TNA
Otros bancos con tasas atractivas (por encima del 30%):
- Banco Meridian S.A.: 33,5% TNA.
- Banco Voii: 33,5% TNA
- Reba Compañía Financiera S.A.: 33% TNA.
- Crédito Regional: 33% TNA
- Banco CMF S.A.: 32% TNA.
- Bibank S.A.: 32% TNA.
- Banco Provincia de Córdoba S.A.: 32% TNA.
- Banco Bica S.A.: 32% TNA.
- Banco Mariva: 32% TNA
- Banco Provincia de Tierra del Fuego: 32% TNA.
- Banco del Sol S.A.: 32% TNA.
- Banco de Corrientes S.A.: 31% TNA.
- Banco BMV: 30% TNA.
- Banco del Chubut S.A.: 30% TNA.
- Banco Julio S.A.: 30% TNA.
- Banco de Comercio: 31% TNA
- Banco Dino S.A.: 29% TNA.
- Banco Hipotecario: 28,5% TNA
- Banco Comafi S.A.: 27,5% TNA.
- Banco de Formosa: 27% TNA
