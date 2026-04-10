Las recientes lluvias en el área agrícola retrasaron el avance de cosecha

Durante la ultima semana se registraron nuevamente precipitaciones en gran parte del área agrícola. En lo que refiere al cultivo de soja, esto generó demoras en las labores de cosecha de planteos de primera sobre ambos núcleos, el Sur de Córdoba y el Norte de La Pampa – Oeste de Buenos Aires, informo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su PAS.

Bajo este contexto, la cosecha solo cubre el 2,4 % de la superficie total implantada, concentrada fundamentalmente en Núcleos Norte y Sur, donde los rendimientos relevados se ubican en promedio en 34,6 qq/Ha y 40,4 qq/Ha respectivamente. A su vez, con un incipiente avance en la recolección sobre el Norte de La Pampa – Oeste de Buenos Aires, el rinde promedia los 39,6 qq/Ha.

En cuanto a la soja de segunda, con casi el 80 % habiendo iniciado la etapa de llenado de grano, la condición de cultivo Normal/Excelente registra un incremento intersemanal de 4 p.p., asociado a mejoras en la humedad de los perfiles. Bajo este escenario, se sostiene la proyección de producción en 48,5 MTn.

MAIZ

En lo que respecta a maíz, la cosecha continúa avanzando a nivel nacional y alcanza el 21,6 % del área apta, con un rinde promedio de 85,5 qq/Ha. Sin embargo, luego de las precipitaciones registradas en los últimos días, que interrumpieron las labores de cosecha, se está a la espera de una mejora en las condiciones del suelo que permita retomar el ingreso a los lotes. A nivel regional, los rindes se ubican en 99,3 qq/Ha en el Núcleo Norte y en 94,3 qq/Ha en el Norte de La Pampa–Oeste de Buenos Aires.

En cuanto al maíz tardío, la mayor parte del área transita etapas de llenado de granos, en un contexto donde la condición de cultivo ha mostrado una mejora sostenida durante las últimas cuatro semanas, alcanzando actualmente el 95 % de los casos entre Normal y Excelente. Esta recuperación se observa con mayor claridad en el Sudeste de Buenos Aires, el área bajo condición de cultivo Normal a Excelente paso de un 50 % a un 95 % (+45 p.p.) en el último mes.

GIRASOL

A su vez, el ritmo de cosecha de girasol se ralentiza debido a las lluvias mencionadas, y marca un progreso intersemanal de 7 p.p. cubriendo a la fecha el 83,5 % del área apta. La intensidad y extensión de los eventos de la

última semana han llevado a un 18,8 % del área en pie a una condición de excesos hídricos, concentrada fundamentalmente sobre el centro y oeste de Buenos Aires. A este escenario se suma el marcado descenso térmico,

que dificulta el secado del suelo para recuperar la transitabilidad tanto de los lotes como de los caminos.

En consecuencia, se registra una demora de -7,6 p.p. respecto al avance promedio de las últimas 5 campañas. En cuanto a los rendimientos, mientras que el oeste y sudoeste agrícolas continúan arrojando resultados similares o superiores al ciclo previo, el centro y sudeste bonaerenses se sitúan igual o por debajo del mismo, pero aún por encima del promedio del último quinquenio. Bajo este contexto, se mantiene la proyección de producción en 6,4 MTn.

SORGO

Finalmente, la cosecha de sorgo granífero continúa avanzando y alcanza el 15,5 % del área nacional estimada, con un rinde promedio de 46,3 qq/Ha, presentando una demora interanual de -5,5 p.p. Frente a este escenario, donde se registran excesos hídricos en varias zonas del área agrícola, podría continuar demorándose el avance de las labores de recolección durante los próximos días. No obstante, en lo que respecta al desarrollo del cultivo, más del 90 % del área presenta una condición entre Normal y Excelente, lo que permite sostener nuestra proyección de producción en 2,9 MTn.