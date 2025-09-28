Las lluvias no dieron tregua en 9 de Julio y region

El evento de lluvia pronosticada para la jornada del pasado viernes 26 y sábado 27 finalmente se cumplió, donde se han registrado lluvias desde los 50 a 65 mms., y con ello agudizo aun mas, en especial el poco camino rural que se había recuperado, afecto los pocos lotes con trigo, y el lote que se previa podría sembrarse con un maíz temprano, difícilmente pueda ingresar una sembradora.

La situación también afecta a los establecimientos productores de leche y carne, ya que urge la necesidad de comenzar a sembrar el forraje para el año 2026

En cuanto a la región los reportes de lluvias no son diferentes al del distrito de 9 de Julio, ejemplo de ello, en el partido de Pehuajo, en la ruta provincial 86 entre Magdala y Nueva Plata, la misma se vio anegada por el paso de agua sobre la cinta asfaltica, y advierten de transitar con cuidado, en especial de noche, ya que el lugar esta sin señalización.

Volviendo al distrito de 9 de Julio, en Facundo Quiroga, donde la lluvia registrada fue de 62 mms., esto trajo complicaciones en el ingreso a la localidad a la altura de las instalaciones deportivas del Club Atletico Facundo Quiroga, donde el agua anego el lugar. En Carlos Maria Naon, donde en la zona la lluvia fue de 60 mms., informaron que la bajada desde Ruta 65 al acceso, el agua ya corto, y unos mil metros mas adelante (altura del cruce ferroviario), el paso es muy profundo y recomiendan no pasar con vehículos menores. Desde Morea dieron a conocer que los canales que lindan con la localidad rebalsaron.

Es de destacar que el partido de 9 de Julio recibió otra lluvia el pasado 20 y 21 de septiembre con un registro de 25 a 80 mms. en el distrito, según un informe de Sociedad Rural de 9 de Julio.

Lluvia registrada en 9 de Julio:

Ciudad: 65 mms

Facundo Quiroga: 62 mms

Carlos Maria Naon 60 mms.

Morea: 65 mms

Patricios: 80 mms

Las Chucaras ( Patricios): 68 mms

La Cruz (Fauzon): 55 mms

French: 51 mms

12 de Octubre: 55 mms.

Campo Cerdeira ( La Niña): 50 mms

La Marianita ( La Niña): 64 mms.

Santa Angelita ( Santos Unzue): 65 mms.

Lluvia en la Región

Daireaux: de 37 a 67 mms

Carlos Casares: de 64 a 89 mms.

Pehuajo: 63 mms

Henderson: 65 mms