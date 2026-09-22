Las exportaciones agroindustriales alcanzaron los USD 36.779 millones en lo que va de 2026

De acuerdo con el informe mensual de exportaciones por complejos elaborado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), el sector agroindustrial facturó US$ 4.803 millones en agosto, US$ 85 millones más que en el mismo mes del año pasado. La mejora fue de apenas el 1,8%, ya que las caídas de los complejos sojero, avícola y sucroalcoholero compensaron parte del crecimiento de otros rubros. En los primeros ocho meses de 2026, las ventas externas acumularon US$ 36.779 millones, un 13,1% más que en igual período de 2025.

El girasol fue uno de los principales motores de agosto: sus exportaciones crecieron un 33% interanual y alcanzaron los US$ 2.718 millones en el acumulado de enero a agosto, un 90% más que un año atrás. También se destacó el complejo de carne y cuero vacuno, con un aumento mensual del 28%. En los primeros ocho meses del año sumó US$ 3.561 millones, un 38% por encima del registro de 2025.

El maíz completó el grupo que más contribuyó al incremento mensual, con un avance interanual del 56%. Sus exportaciones acumuladas llegaron a US$ 6.043 millones, un 17% más que en el mismo período del año pasado. En términos relativos, el informe ubicó a los complejos porcino, girasolero y algodonero entre los de mayor crecimiento durante agosto.

El desempeño del girasol también sobresalió al observar el acumulado: sus ventas externas superaron en US$ 1.284 millones a las de los primeros ocho meses de 2025. Esa diferencia fue mayor que la registrada por cualquier otro complejo. Carne y cuero vacuno aportó US$ 981 millones adicionales, mientras que el maíz sumó US$ 856 millones más en la misma comparación.

Los complejos que moderaron el avance

Aunque las exportaciones del complejo sojero cayeron un 13% interanual en agosto, la soja conservó el mayor peso dentro de la agroindustria. Entre enero y agosto sumó US$ 12.425 millones, equivalentes al 33,8% del total exportado durante ese período. En el acumulado, sus ventas se ubicaron un 2% por debajo de las registradas un año antes.

Las ventas externas avícolas disminuyeron un 57% respecto de agosto de 2025, mientras que las del complejo sucroalcoholero retrocedieron un 71%. Junto con la soja, fueron los rubros que más amortiguaron la suba mensual. En los primeros ocho meses del año, el avícola acumuló US$ 80 millones y el sucroalcoholero, US$ 133 millones, con bajas interanuales del 45% y el 31%, respectivamente.

Por su parte, el trigo retrocedió un 15% interanual en agosto, aunque acumuló US$ 2.797 millones en los primeros ocho meses del año, un 32% más que en igual período de 2025. Mientras que el pesquero creció un 51% frente al mismo mes del año anterior y llegó a US$ 1.652 millones en el acumulado.

El complejo vitivinícola registró una caída interanual del 38% en agosto y sumó US$ 506 millones entre enero y agosto, un 10% menos que un año atrás. En cambio, el manisero creció un 9% durante el mes, pero cerró los primeros ocho meses con una baja acumulada del 3% y exportaciones por US$ 753 millones.

Entre los complejos de menor participación, el apícola acumuló US$ 223 millones hasta agosto, con una suba interanual del 59%. El limonero alcanzó los US$ 451 millones, un 42% más que en igual tramo de 2025. Mientras las ventas apícolas aumentaron un 19%, las del limón, un 24% frente al mismo mes del año pasado.