Jorge Macri cuestionó a la jueza por el Régimen Penal Juvenil: “Esta sentencia está manchada de sangre”

l jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó el fallo de una jueza de la Ciudad que declaró la inconstitucionalidad del Regimen Penal Juvenil y anunció que pedirá su juicio político.

“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, afirmó Macri.

El jefe de Gobierno porteño usó sus redes sociales para citar a La Nación con la noticia sobre la resolución de la jueza Laura De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años acusado por un robo en grado de tentativa.

El mandatario porteño sostuvo además que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”.

“No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, agregó Macri al cuestionar la resolución judicial.