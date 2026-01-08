Las desventuras de la novia del TikToker de Milei en la Costa: borracha, estrelló su auto contra un poste

Eugenia Rolón, la novia Iñaki Gutiérrez, el Comunity Manager de Javier Milei, protagonizó un grave incidente vial en el partido de la costa: completamente borracha realizó maniobras imprudentes y terminó chocando contra un poste en una avenida de Mar del Ajo.

El rey del Tik Tok presidencial

Quienes conocen la dinámica del círculo que rodea de modo más estrecho al Presidente aseguran que Gutiérrez rankea alto en el listado de visitantes asiduos de la Quinta de Olivos.

A principio del mandato, la “Pepona” -como lo apodan en las redes quienes no lo quieren- Gutiérrez fue corrido del manejo de la cuenta de X del Presidente, al compartir en la cuenta de Milei un mensaje por fin de año en el que aparecía él junto a su novia.

La sospecha, en ese momento, el que el joven permitía que Rolón manejara la cuenta y que la chica se equivocó al publicar el post. Milei finalmente lo perdonó y le permitió manejar su Tik Tok, una red de propiedad china a la que el Presidente no era afecto hasta que él lo convenció. Eso ocurrió en 2021 según contó Gutiérrez y Milei se convenció por el nivel de penetración de la red.

Lo que nunca quedó del todo claro es Gutiérrez y Rolón cobraron o cobran un sueldo del Estado. En su momento no negaron una vinculación contractual, pero dijeron que habían renunciado a percibir un salario. DIB