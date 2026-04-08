Las Camaras de Puertos Privados, de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores manifiestan su preocupación ante el reclamo del transporte de Granos

Las entidades arriba mencionadas, manifiestan su profunda preocupación ante la creciente conflictividad que está ocurriendo en estos días con los transportistas de carga de granos, consistente en retenes en las principales rutas y accesos a los más importantes nodos portuarios del país imposibilitando el normal desarrollo de la actividad.

La medida de fuerza por el reclamo de una recomposición tarifaria es debido al incremento de los costos operativos, principalmente del combustible. Si bien entendemos el planteo de fondo, la falta de acuerdo y el rechazo de la propuesta ofrecida está afectando el desarrollo de la logística en plena cosecha. Esto representa graves inconvenientes como retrasos de embarque, incumplimientos de contratos con el exterior e imposibilidad en el ingreso de divisas a nuestro país.

En este contexto, desde las Entidades instamos a las partes involucradas en forma urgente a agotar las instancias de diálogo necesarias para la solución del conflicto que permitan garantizar la continuidad de la operatoria, preservar la seguridad de las rutas y evitar mayores conflictos al comercio exterior argentino.