Las buenas condiciones de suelo permite avanzar a buen ritmo la siembra de maíz 26/27

Un nuevo informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, destaca que la siembra de maíz con destino grano comercial 2026/27, alcanza el 11,1 % de las 8.4 MHa proyectadas, luego de un progreso intersemanal de 5,6 p.p.

En el Centro-Este de Entre Ríos, donde ya se implantó el 58,3 % del área proyectada, el avance se encuentra en línea con los registros históricos para igual período en campañas Niño. En ambos Núcleos, por su parte, la menor disponibilidad de humedad superficial comienza a condicionar el ritmo de las labores.

Cosecha

En paralelo, la cosecha de maíz 2025/26 alcanza el 98,2 % del área apta y, si bien continúa retrasada respecto de la serie PAS, las condiciones climáticas favorables de las últimas semanas han

permitido avanzar sobre los lotes del sur del área agrícola, donde se concentran las mayores demoras. De mantenerse este escenario, las labores podrían darse por finalizadas durante los próximos días. Los rindes relevados continúan en línea con las expectativas de la campaña, permitiendo sostener nuestra proyección de producción nacional en 64 MTn.

Girasol

Por su parte, la siembra de girasol cubre el 26,6 % de las 3 MHa proyectadas para el ciclo 2026/27, luego de registrar un progreso intersemanal de 3,2 p.p. El avance se concentra en el norte y centro del área agrícola, con un marcado progreso en el Centro-Norte de Santa Fe, donde las labores alcanzan el 73 %, tras avanzar 23 p.p. durante la última semana.

En el NEA, los lotes más adelantados comienzan a transitar botón floral y mantienen una buena condición general, con el 100 % del área en condición Buena. Por su parte, en el Centro-Norte de Santa Fe y Centro-Norte de Córdoba, el cultivo también presenta buenas condiciones y adecuada disponibilidad hídrica. En las zonas del sur del área agrícola, la siembra aún no ha comenzado.