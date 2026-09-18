El Senado dio media sanción a la nueva ley de Biocombustibles: Entidades ligadas a la agro industria lo celebraron

Este jueves el Senado argentino en una nueva sesión legislativa dio tratamiento y debate a varias documentaciones entre ellas la referida a la nueva Ley de Biocombustibles que fue aprobada por mayoria, con 41 votos a favor, 25 por la negativa y ninguna abstención.

La nueva legislación impuesta sobre este sector industrial eleva el corte de bioetanol al 15% en las naftas y el biodiésel al 10% en el gasoil. Esta previsibilidad normativa impulsará de manera directa a las cadenas productivas de la soja, el maíz y la caña de azúcar.

Tras conocerse la decisión de la Cámara alta cercano a las 22hs, desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), manifesto, «celebramos la aprobación en el Senado de la Nación del proyecto de la nueva Ley de Biocombustibles, un paso fundamental hacia el desarrollo sustentable, el agregado de valor en origen y la consolidación de la transición energética en la Argentina.

De acuerdo con estimaciones del sector, la plena implementación de la Ley sancionada se pueden calcular inversiones privadas superiores a los USD 1.000 millones destinadas a la ampliación de capacidad instalada, desarrollo tecnológico, infraestructura logística y generación de energías limpias. Asimismo, la medida tendrá un impacto directo en la creación de puestos de trabajo directos e indirectos y posibilitará un ahorro estratégico de divisas al sustituir importaciones de combustibles fósiles.

El proyecto aprobado por el Senado contempla que el régimen entre en plena operatividad a partir del año 2027, otorgando el horizonte de certeza que la agroindustria requiere para concretar desembolsos de capital a largo plazo.

Finalmente en una gacetilla, la entidad destaco la mirada de su presidente, Gustavo Idigoras, quien señlao “aprobar este marco regulatorio es apostar a más federalismo, menor huella de carbono , mejorar la calidad de los biocombustibles , un precio competitivo para el consumidor ,especialmente en beneficio del agro y creación de mayor empleo de calidad. Queda ahora en manos de la Honorable Cámara de Diputados sancionar definitivamente la ley para transformar este potencial productivo en una realidad para la economía argentina a partir de 2027”

Lo que aprobó el Senado

Por su parte la Asociación Barbechando, entidad compuesta por productores agropecuarios y focalizada en seguir de cerca proyectos legislativos en ambas camaras, sumaron diciendo que después de un año de debate hubo media sanción el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, que reemplaza a la Ley 27.640. El proyecto llegó al recinto con una propuesta de mayoría y una de minoría, lo que anticipaba una discusión abierta en el tratamiento en particular. El proyecto pasa ahora a la Cámara de Diputados para su debate en comisión.

Más biocombustible en el surtidor.

El corte mínimo obligatorio de biodiesel en el gasoil pasa de 7,5% a 10%, y el de bioetanol de 12% a 15%, al año de sancionada la ley. Dentro del bioetanol se mantienen 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz; el 3% restante queda destinado al libre mercado.

Reglas para evitar la concentración. Ninguna empresa elaboradora de bioetanol podrá superar el 20% del volumen anual comercializado en el corte obligatorio. En biodiesel, el tope por empresa y por grupo económico dentro del segmento de no integradas es del 20%.

Regionalización: sistema de comercialización por regiones garantizando un 20% diferencial por distancia para compensar los costos de transporte de las plantas más alejadas.

Mercado electrónico y precios de referencia. El cumplimiento del corte obligatorio se canaliza a través de un sistema de subastas en un mercado único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente. Se reemplazan los precios máximos por precios de referencia calculados según la paridad de importación.

Co-procesamiento. Los mezcladores que también sean refinadores podrán incorporar materia prima no fósil en la elaboración de gasoil. Ese volumen no se contabiliza para el corte obligatorio de biodiesel, pero sí da acceso a los beneficios impositivos -exención del Impuesto a los Combustibles Líquidos y del Impuesto al CO2- hasta un tope del 5% de la mezcla.

Provincias y flex fuel. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden crear regímenes propios de fomento para bocas de expendio con cortes superiores. Además, se autoriza la incorporación de vehículos con motores flex fuel para el uso de bioetanol y biodiesel.

El texto fija una transición para el mercado de biodiesel que reduce de a poco la porción reservada a las empresas no integradas mientras crece, en paralelo, la participación del total del mercado, que hasta último momento fue negociado, logrando las empresas no integradas alcanzar un piso del 4% al 2036.