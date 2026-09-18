Informe 50: La Chicharrita retrocede, pero no se debe bajar la guardia del monitoreo

El 50º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis vuelve a mostrar un marcado retroceso de la plaga en todo el país durante la primera quincena de septiembre, producto del impacto climático, que provocó una disminución significativa de las poblaciones y un aumento da las localidades con ausencia del insecto. Las regiones endémicas (NOA y NEA) y el área de transición del Centro-Norte son las que registran mayor abundancia.

Para los especialistas de la Red, esta buena noticia no debe llevar a bajar la guardia. Por el contrario, sostener esquemas de monitoreo activos y sistemáticos, en especial ante el inicio de las siembras tempranas de maíz, permitirá actuar a tiempo frente a cualquier cambio de situación. En el mismo sentido, sostienen que continúa siendo prioritario el control de los maíces voluntarios (“guachos”), para evitar que actúen como un “puente verde” que favorezca la supervivencia y persistencia del vector entre campañas.

En la región del NOA se observa nuevamente una retracción de las poblaciones de Dalbulus maidis muy significativa, con una marcada disminución del mayor nivel de capturas (más de 100 adultos por trampa), que sólo se registró en una localidad (Huasa Pampa, Tucumán). El promedio de capturas regional también se redujo fuertemente, de 51 adultos por trampa en la segunda quincena de agosto, a 18 en el relevamiento actual. No obstante, esta cifra es superior al promedio de 10 adultos por trampa de un año atrás.

También se profundizó la retracción de la plaga en la otra región endémica, el NEA: un 46% de las localidades tuvo ausencia de chicharritas, mientras que la categoría de mayor abundancia se dio solo en la localidad formoseña de Comandante Fontana. En cuanto al promedio regional, frente a la quincena anterior se produjo un descenso de 20 a 5 adultos por trampa, un poco por debajo que el año pasado a la misma altura.

En el Litoral, la ausencia de Dalbulus maidis creció hasta abarcar el 84% de las localidades, y la categoría más baja aparece en el 10%. En la localidad con mayor abundancia (Montecarlo, Misiones, incorporada recientemente) el nivel de chicharritas se redujo a menos de la mitad desde el informe previo. El promedio general de la región sigue en un nivel ínfimo, similar al de un año atrás (0,46 adultos por trampa).

En el Centro-Norte también pasó a predominar la ausencia del vector (63% de las localidades), y creció la categoría de menor presencia (1 a 4 adultos por trampa, que abarcó el 23% de las localidades). El promedio de capturas regional cayó de 5,47 adultos por trampa del relevamiento anterior, a 1,65 en el actual. No obstante, es mayor que el valor de 0,68 de la misma altura de 2025.

Finalmente, en la región Centro-Sur, el 99% de las localidades registró ausencia del vector, y el promedio regional fue de 0,01 adulto por trampa, valor semejante al de hace un año atrás.

Informe completo de la Red y el detalle por regiones: https://www.maizar. org.ar/vertext.php?id=1036