Las Bolsas de Cereales y de Comercio expresan su preocupación por la afectación del transporte de granos y su impacto en la actividad agroindustrial

Las Bolsas de Cereales y de Comercio abajo firmantes expresan su preocupación ante las dificultades y afectación en el transporte de cargas de granos.

En los últimos días se han registrado medidas de fuerza y manifestaciones en distintos puntos de las principales zonas productivas y accesos a puertos, generando demoras en la logística, interrupciones en el flujo de mercaderías y complicaciones en la operatoria comercial y de exportación.

Esta situación impacta sobre el normal funcionamiento de los mercados y del comercio, en un importante momento del año para la actividad agroindustrial y para la economía en su conjunto.

En este marco, se considera necesario que las partes involucradas, junto con las autoridades competentes, continúen trabajando en instancias de diálogo que permitan superar la situación planteada a la mayor brevedad posible, restableciendo condiciones de normalidad en la circulación de cargas.

Por este motivo, instamos a resolver de manera urgente la situación en pos de garantizar la libre circulación, ya que resulta un principio fundamental para el desarrollo de la actividad económica y el funcionamiento de los mercados.

Bolsa de Cereales de Bahía Blanca

Bolsa de Cereales de Buenos Aires

Bolsa de Cereales de Córdoba

Bolsa de Cereales de Entre Ríos

Bolsa de Comercio de Rosario

Bolsa de Comercio de Santa Fe