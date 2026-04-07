Largas colas de transito: Tras mas de cuatro horas de trabajo, fue retirado el camión siniestrado el martes 31

Pasada las 17hs. quedo totalmente liberada la ruta nacional, donde en el km 283,500 se había realizado un corte total al transito para que una grúa de gran dimensión retirara el transporte siniestrado el pasado martes 31 de marzo, donde producto de un accidente fallecieron cuarto personas oriundas de Carlos Casares, y camión y acoplado con el que colisionaron había volcado en la banquina y debía ser retirado.

En un gran operativo donde se coordinaron fuerzas policiales de 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajo, y personal de Peaje, antes del medio dia de este martes, fueron poniendo en conocimiento de conductores del cierre al transito.

A las 16hs. la cola de autos según reportes de algunos lectores de El Regional Digital dieron cuenta que llegaba a la intersección de Ruta nacional 5 y provincial 65. en la otra punta vecinos de 9 de Julio, informaron que estaban varados a la altura de la ciudad de Carlos Casares.

En tanto que a esa hora las fuerzas de seguridad fueron liberando en parte el transito por unos minutos y a las 17hs. el operativo y los vehículos especiales en el trabajo fueron retirados y el transito pudo ser liberado por completo, informaron desde Policía Comunal 9 de Julio.

El trabajo fue coordinado entre el Destacamento Vial Nueve de Julio, Vial Pehuajo, Patrulla Rural Nueve de Julio, Defensa Civil 9 de Julio y Comisaria Carlos Casares