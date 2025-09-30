Lácteos La Blanqueada logra un nuevo reconocimiento internacional por su Queso Gouda

Estamos felices por el proceso de crecimiento con todos nuestros quesos pero en particular con el gouda que viene sorprendiéndonos ya desde hace más de un año ganando premios, comenzó ganando medalla de plata en Brasil el año pasado, después tuvimos oro este año en Expo Suipacha y ahora plata en la Copa América de quesos que se realizó en Perú a fines del mes de agosto», describió la Ing. en Alimentos Lucia Secreto, responsable de Calidad en Lácteos La Blanqueada, en dialogo con El Regional Digital.

«Nosotros estamos participando en la mayoría de los concursos porque sentimos que nos sirve como aprendizaje, porque además más allá de que uno gane o no gane medalla, si esperamos desde de la organización de los concursos, las devoluciones sobre cómo estaban los quesos y eso también nos sirve para seguir mejorando, destaco la vocera de la empresa láctea de 9 de Julio. «Ahora estamos expectantes para participar en el mes de octubre en Totoras, Santa Fe, en un concurso nacional de quesos», informo.

Acerca de las características del queso gouda de La Blanqueada que tantas alegrías les está dando, y según Secreto, es un queso muy redondo en todas sus cualidades, tiene una textura suave, un pequeño sabor láctico, que no es invasivo, que permite sentir todos los perfiles de sabor que se encuentra normalmente, como leche, un grado de acidez, y también hemos logrado tener una masa bien cerrada, o sea que es un queso que no presenta defectos en lo estético, por lo que organolépticamente cierra por todos lados, creo que eso es lo que hace que sea un queso que guste en general», describió.