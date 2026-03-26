LA UCR convoca a elecciones partidarias para el 7 de junio

La Junta Electoral del Comité UCR 9 de Julio informo que tras una reunión dada el pasado 19 de marzo, los integrantes de dicha Junta Electoral distrital, estableció mediante la aprobación de sus tres integrantes, el convocar a elección de renovación de autoridades partidarias para el día 7 de junio de 2026.

Mediante una nota difundida, y en la que solicita la publicación de convocatoria a la elección partidaria a sus afiliados, destaca que esto responde a que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires está facultada para confeccionar y mantener actualizado el Registro de Afiliaciones y el Padrón Electoral Partidario (Art. 18 Carta Orgánica); por lo que corresponde fijar el plazo de presentación de nuevas fichas de afiliación ante esta Junta Electoral Provincial para su presentación ante el Juzgado Federal con Competencia Electoral y exhibición de padrones con el objeto de permitir el ejercicio de los derechos de los afiliados”, señala la nota.

También la Junta electoral local recordó que “atento a que en el último proceso afiliatorio se dispuso la implementación obligatoria del «SISTEMA INFORMATICO PARA LA SOLICITUD DE AFILIACION DE PARTIDOS POLITICOS (SISAPP)” implementado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral, cuya utilización fue altamente superadora, elevando la gestión de los procesos afiliatorios.

Mientras que resulta imperioso destacar que la utilización de este sistema en nada modifica los requisitos exigidos por el arts. 7 bis inciso a) y 23 de la ley 23.298 -para la confección de las fichas de afiliación en formato papel. Las mismas deberán completarse como siempre y presentarse acompañadas de las fotocopias de DNI -ambas debidamente firmadas y certificadas-, con las correspondientes firmas y fecha de aceptación de la afiliación y nombre del partido.

Por ultimo informaron que se fijó un plazo, dividido por secciones electorales, para elevar por parte de las Juntas Electorales Distritales, la nómina de nuevos afiliados como así también las bajas producidas que se hayan recepcionado.

Mientras que el plazo de presentación de ficha ante la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires para esta Junta Distrital vence el 31 de marzo a las 18 horas.