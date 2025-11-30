La UATRE celebró su Congreso anual y pidió por mejores salarios

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) realizó su 33° Congreso Anual en la ciudad de Mendoza, donde respaldó la conducción del secretario general Jose Voytenco y reclamó por una recomposición salarial para el sector.

Lo que viene para la UATRE

De cara al año electoral 2026, Voytenco destacó la recuperación patrimonial del sindicato, con fuertes inversiones en inmuebles y rodados para dotar a las bases de herramientas de fiscalización, gestión clave para combatir la informalidad laboral en el campo. También anunció una fuerte apuesta a la capacitación de los dirigentes: “Los vamos a capacitar, formar y van a ser los nuevos cuadros que van a sostener el futuro de esta organización gremial”.

“El campo avanza en la tecnología y nosotros tenemos la responsabilidad de capacitar a nuestros trabajadores, apoyando el arraigo, la conectividad, dando soporte a las escuelas rurales”, cerró.

Finalizando el 33 Congreso, se convocó a Congreso Extraordinario, órgano máximo para el control y organización interna, al que corresponde establecer las directrices sobre la unidad de acción del gremio.

En tanto, también se celebró en Mendoza, el 69º Consejo Asesor Central, donde las consejeras y los consejeros de todo el país aprobaron por unanimidad los informes de gestión presentados por las Secretarías Nacionales.