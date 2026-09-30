La Categoría Sub-16 del Club San Martin compite en el CRC de Bahia Blanca

Ya esta alojada en la ciudad de Bahia Blanca el equipo del Hockey Femenino de Club San Martin, en su categoría Sub-16, que llega a este torneo nacional de Clubes, y que organiza la Confederación Argentina de Hockey, donde por la cantidad de equipos que aporta las distintas regiones de la provincia, es que se solo se dará la competencia de equipos de las distintas asociaciones bonaerense

El equipo de San Martin partió esto miércoles acompañado, por su DT, Marcelo Basille, y la Coordinadora del Hockey de San Martin, Prof. Jorgelina “Coli” Faure; y el equipo esta integrado por Delfina Allan; Matilde Allan; Alma Boschiero; Mia Bulacio; María José Celiz; Felicitas Guaragna; Isabella Martorell; Felicitas Paradero Álvarez; Emma Pittattori; India Rodríguez y Juana Zarate.

En cuanto a la competencia, el equipo “Santo” jugará los días jueves 1 de octubre y viernes 2 donde se enfrentará en la clasificación, el jueves a las 10:40hs ante Los 50 Rugby Club B, equipo de la ciudad de Tandil, mientras que el viernes tendrá dos partidos. El primero a la hora 9, ante CET Pinamar y por la tarde a las 15:40, ante el local Universitario de “B” de Bahia Blanca.