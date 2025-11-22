La siembra de soja de primea se ve retrasada por las lluvias y 1 millón de hectáreas esta en riesgo

La siembra de soja de primera en la región núcleo avanza al 70%, pero se mantiene muy por detrás de los ritmos históricos: 25 p.p. menos que el año pasado y 18 por debajo del promedio de las últimas cinco campañas. Aún falta implantar cerca de 1 M ha y las lluvias del fin de semana volvieron a frenar las labores justo cuando la ventana óptima de siembra empieza a estrecharse, ya que se extiende hasta el 20 de noviembre, describe un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En Aldao, en el centro-sur santafesino, advierten: “vos sembras y el cultivo necesita al menos una semana para emerger. Pero en el medio te caen 40 mm. Cada 3 o 4 días estamos teniendo que interrumpir las labores por las lluvias. Y te agarra sí o sí con algún lote sembrado de soja sin emerger que no sabes si lo tenés que volver a sembrar”. En San Pedro, noreste de Buenos Aires, el avance no supera el 15% y hacia el sur de Junín advierten que están muy demorados.

El nuevo frente previsto para este jueves amenaza con dejar unas 600.000 ha al borde de salir de la ventana donde se obtienen los máximos rendimientos . En contraste, en el noroeste bonaerense —como en General Pinto— destacan que el suelo se orea rápidamente gracias al viento y las altas temperaturas, permitiendo retomar pronto la siembra. En el sur y centro-sur de Santa Fe, como Carlos Pellegrini y Bigand, tienen entre un 80 a 90% del área ya implantada y la mayoría de los productores están en condiciones de finalizar dentro del período óptimo. En Marcos Juárez, restan pocos lotes y se espera completarlos durante esta semana.

La última tormenta pegó fuerte: granizo y nacimientos en jaque en varios puntos de la región

La tormenta del fin de semana generó inconvenientes en las zonas que acumularon más de 40 mm o que ya venían afectadas por excesos hídricos. En Junín, el exceso de agua en sectores bajos afectó lotes recién nacidos dejando rodeos sin plantas. En San Pedro, la última lluvia “planchó” numerosos lotes, dejando a los productores en duda sobre cómo seguir ante un nuevo pronóstico de precipitaciones. En Corral de Bustos y zonas cercanas, el viento y el agua causó daños significativos en las emergencias y los técnicos anticipan que varios lotes deberán resembrarse. Lamentablemente, “Hubo una zona muy golpeada por granizo hacia el este de General Pinto, una manga que dejó lotes de maíz, trigo y girasol con daños del 50 al 70% de daño”, comentan los técnicos. “Al que lo agarró, está complicado. Por otro lado fue una pequeña área, al resto las tormentas no lo afectaron”.

En campo alquilado la rentabilidad del trigo empieza pasando los 50 qq/ha

En la región núcleo alrededor del 70% de la producción se hace en esta modalidad, por eso que se vuelve tan importante evaluar estos resultados. Los primeros datos que arrojan las cosechadoras confirman la excelente campaña. Pero es importante destacar que se tratan de rindes excepcionales con un clima que difícilmente vuelva a repetirse, ya que fue prácticamente ideal para el cultivo. También es notorio como un salto de 20 qq/ha puede cambiar por completo el balance económico. La rentabilidad del actual ciclo está atada a lograr rindes muy por encima de la media histórica.

Con un precio a cosecha (diciembre) de 18,3 u$s/qq, para campo alquilado el punto de equilibrio llega recién con rindes altos: con 40 qq/ha la pérdida es de 158 u$s/ha; con 50 qq/ha aún sigue en negativo (–29 u$s/ha); y recién con 60 qq/ha se pasa a terreno positivo (75 u$s/ha). El costo del alquiler —equivalente a 18 qq/ha de soja en este análisis y prorrateado por el tiempo de ocupación del cultivo— resulta determinante y deja al trigo expuesto a un riesgo económico considerable cuando los rindes están por debajo de niveles promedios para la zona (38 qq/ha). En el caso de campo propio, pasar de 40 a 60 qq/ha lleva el margen neto de 59 a 252 u$s/ha, más de cuatro veces.

Otras conclusiones del análisis

Lo primero es que esta “foto” de márgenes refleja un contexto de costos muy similar al que se tenía al momento de la siembra. La mayor parte de los insumos —semilla, fertilizantes y fitosanitarios— se compró hace unos seis meses, y los valores no difieren demasiado de los actuales: hoy el costo ronda los 300 u$s/ha, cuando al inicio de campaña se hablaba de unos 290 u$s/ha. Por eso, la comparación económica sigue siendo representativa del escenario que enfrentó el productor al comenzar el ciclo. Lo segundo es que, en cuanto a los costos totales (antes de impuestos), si bien aumentan a medida que crece el rinde, lo hacen a un ritmo mucho menor que el ingreso. Mientras el ingreso bruto mejora en 365 u$s/ha al pasar de 40 a 60 qq/ha, los costos solo aumentan 106 u$s/ha. Pero ojo, porque para esta comparación se mantuvo constante el planteo agronómico y se atribuyó al ambiente la variación en productividad .

Comparación interanual: márgenes más bajos

Tomando en consideración el escenario estándar de 40 qq/ha, los resultados económicos son más bajos que un año atrás. En campo propio la disminución es de 23 u$s/ha y en campo alquilado de 76 u$s/ha.

El factor principal detrás de esta caída es el precio del cereal. A esta altura de 2024, el trigo diciembre operaba en 192 u$s/tn; hoy cotiza en torno a 183 u$s/tn. La baja responde a la abundante oferta global que se está configurando y que presiona a la baja las cotizaciones en Chicago. No se prevé un año de escasez, sino de stocks holgados.

La campaña 2025/26 se encamina a marcar un nuevo récord mundial de producción de trigo, con estimaciones que se ubican entre 816 y 818 millones de toneladas (USDA e IGC). El incremento proviene principalmente de Estados Unidos, Argentina, Australia, Canadá, la Unión Europea y Rusia. En este contexto de amplia disponibilidad, el precio a cosecha se mantiene entre los niveles más bajos de los últimos cinco años, aunque aún por encima de los pisos históricos.

Calidad, otro factor de descuento que algunos temen

“Hay dos clases de planteos, los que hicieron una fertilización base y van a rendir bien, pero con muy poca proteína, y los que se hicieron apuntando a 50 o 55 qq/ha, refertilizaciones en macollaje, y van a estar con buenos valores”, explican los técnicos de Aldao. En General Pinto el temor aumenta y los técnicos alertan que sí puede haber problemas por baja proteína: “acá suele haber planteos más tradicionales, con toda la fertilización a la siembra y con el nivel de lluvias que hubo se lavó mucho de lo que se aplicó. La caída de proteína pueden ser un factor de descuento y hay cierto temor. También hubo algo de fusariosis sobre el final, eso suma inquietud”.