La siembra de cultivos de verano toma un fuerte impulso, con mas del 50% ya implantado

La siembra de soja a nivel nacional ya cubre el 58,6 % de las 17,6 MHa proyectadas para la presente campaña, informo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su panorama agricola semanal. El 97 % de lo implantado presenta una condición de cultivo entre Normal/Buena, mientras que el 91 % arroja una condición de cultivo Adecuada/Óptima.

En cuanto a soja de primera, comienzan a registrarse los primeros lotes en estadios reproductivos (R1) sobre ambos núcleos, bajo óptimas condiciones de humedad. Asimismo, a medida que disminuye el nivel de agua, continúan las labores sobre el Norte de La Pampa – Oeste de Buenos Aires cobrando mayor celeridad. A su vez, la falta de piso continúa demorando las labores sobre el Centro de Buenos Aires. En tanto, para la soja de segunda, la siembra registra un avance del 25 %.

Maiz

Por su parte, la siembra de maíz con destino a grano vuelve a ganar impulso, especialmente desde el centro hasta el sudoeste de Buenos Aires. A la fecha, se ha implantado el 59,2 % del total nacional, reflejando un marcado progreso dentro de la ventana de siembra tardía.

Del área ya sembrada, el 88 % presenta una condición de cultivo entre Buena y Excelente, sostenida por la adecuada humedad en los perfiles registrada durante las últimas semanas, con 82 % del área entre Adecuada y Óptima a escala nacional y con niveles mínimos de estrés hídrico.

Si bien persisten sectores puntuales con excesos, estos no modifican el panorama, la correcta recarga de los perfiles asegura una buena emergencia y desarrollo inicial de los lotes tardíos, y favorece a los maíces más adelantados de los planteos tempranos que se encuentran iniciando panojamiento.

Girasol

En lo que respecta a girasol, tras una semana marcada por la ocurrencia de lluvias, las labores de recolección en el norte del país se vieron interrumpidas. En cuanto al área en pie, el 80,2 % se encuentra bajo una condición hídrica Adecuada/Óptima, manteniendo una condición de cultivo entre Normal y Excelente en el 100 % de los casos.

En cuanto a la fenología, actualmente un 38,1 % del total ya transita desde botón floral en adelante. Con el escenario vigente, las expectativas se mantienen elevadas sobre todo en aquellos lotes que transitan etapas críticas, concentrados fundamentalmente sobre el centro y norte del área agrícola.

Sin embargo, las demoras en la siembra sobre el sur del área agrícola debidas a las lluvias reflejan gran heterogeneidad en el crecimiento inicial de los lotes que hoy transitan entre emergencia y V8.