La Secretaria de obras publicas informo sobre la reparacion de caminos y limpieza de canales

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando una intensa tarea de reconstrucción de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia hídrica.



En este marco, en la última semana se trabajó en los siguientes puntos, donde la prioridad es conservar los accesos a las localidades:

– Camino 077-2 (Continuación Av. Mitre hacia French): reconstrucción del camino.

– Quiroga: bombas para extraer agua y limpieza de canales.

– El Chajá: limpieza de canales.

– Dudignac: trabajos en distintos caminos centrales y vecinales.

– La Niña: trabajos de reconstrucción en el Camino P-3 (acceso camino de “la Vía”).

– Dennehy: trabajos en el “Camino del Colectivo” y Pozo Pampa.

– 12 de Octubre – Santos Unzué: Trabajos en la zona de Laguna del Cura, reparación de caminos y limpieza de canales.