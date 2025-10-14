La Secretaria de obras publicas dio a conocer el trabajo de limpieza de canales

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la secretaría de Obras y Servicios Públicos, continúa desarrollando una intensa tarea de reconstrucción de los distintos caminos del distrito y limpiando canales para el escurrimiento efectivo del agua, en el contexto de emergencia hídrica.

En este marco, en la última semana se trabajó en los siguientes puntos, donde la prioridad es conservar los accesos a las localidades:

LA NIÑA: Limpieza de Canal hacia Quiroga y trabajos sobre el acceso (P-3); colocación de tubos en caminos T-10 y T-215 junto a la Dirección de Vialidad de la Provincia.

DUDIGNAC: Limpieza de Canal y trabajos en camino P-8 (“la vía”).

RUTA 61: Colocación de tubos.

RURTA 70: Colocación de tubos.

TAREAS GENERALES EN EL PARTIDO

Asimismo, se trabaja con equipo de tierra en la zona de la Laguna “El Cura”, y en la limpieza del Canal “Pozo Pampa”, en la zona de Dennehy .

Informe Municipal