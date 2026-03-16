La salud del suelo, protagonista del debate técnico en Expoagro

En el marco de Expoagro, Jorge Gambale -director nacional de Agricultura-, Nicolás Bronzovich -presidente del INTA-, Marcelo Torres -presidente de Aapresid- y Guillermo Delgado -gerente de Sustentabilidad de Syngenta- coincidieron en que la recuperación de la salud de los suelos se convirtió en uno de los principales desafíos para la agricultura argentina. Con ese eje se desarrolló el panel “Midiendo la salud de nuestros suelos: la innovación como aliada en la regeneración”, realizado en el Anfiteatro de la Fundación ArgenINTA, donde se analizaron herramientas científicas y tecnológicas para revertir el deterioro de los sistemas productivos.

Durante su exposición, Bronzovich señaló que el debate sobre la salud del suelo exige incorporar cada vez más rigor científico y una mirada interdisciplinaria. Según explicó, la ecuación entre sustentabilidad, rentabilidad y productividad agroalimentaria es cada vez más compleja y, en ese contexto, la articulación entre actores del sistema de innovación se vuelve una condición indispensable.

El presidente del INTA remarcó que el sistema agroalimentario es cada vez más amplio y diverso, con la participación creciente de nuevos actores que aportan conocimiento y tecnología. En ese proceso, sostuvo, se fueron consolidando algunas certezas científicas, entre ellas la necesidad de abordar el suelo desde una visión integral, en la que los aspectos físicos, químicos y biológicos se analicen como parte de una misma “salud del sistema”.

Uno de los diagnósticos centrales que planteó fue la brecha existente en materia de fertilización. De acuerdo con datos del sector, en la Argentina se está incorporando aproximadamente la mitad de los nutrientes que se extraen del sistema productivo, una situación que, según indicó, constituye uno de los principales desafíos a resolver para sostener la productividad de los suelos.

En ese sentido, explicó que el país cuenta con avances importantes en la generación de información científica, como los mapas de carbono y de nutrientes desarrollados a partir de la articulación entre instituciones públicas y privadas. Estas herramientas permiten comprender mejor la dinámica de los suelos y orientar estrategias de manejo más precisas.

Bronzovich también destacó que la investigación avanza hacia análisis cada vez más detallados del ambiente productivo. Las nuevas tecnologías permiten evaluar condiciones de manera sitio-específica, incluso a escalas muy pequeñas. En ese sentido, mencionó que distintos equipos -en comunión con distintos actores del sistema de innovación- trabajan en el desarrollo de herramientas que permiten analizar el comportamiento del cultivo y del suelo a nivel de planta, lo que abre nuevas posibilidades para el manejo agronómico.

Desde esta perspectiva, el titular del organismo sostuvo que mejorar la salud del suelo no solo tiene implicancias ambientales, sino también económicas. Según planteó, los sistemas más saludables suelen ser también los más rentables, ya que logran sostener la productividad en el tiempo con un uso más eficiente de los recursos.

A su vez, destacó que el país cuenta con una base científica sólida y con experiencia en prácticas productivas que pueden contribuir a la regeneración de suelos y a la mejora de los sistemas agrícolas. Según explicó, el INTA dispone de conocimientos técnicos y recomendaciones específicas para distintos sistemas productivos y regiones, que pueden servir como guía para avanzar hacia modelos más sostenibles.

Finalmente, el presidente del organismo sostuvo que la regeneración de los suelos es una tarea necesaria, pero también una oportunidad para mostrar el potencial del sistema agroindustrial argentino. En un escenario internacional marcado por cambios tecnológicos y nuevas demandas del mercado, consideró que el país tiene condiciones para aportar conocimiento, prácticas productivas y soluciones adaptadas a diferentes nichos del mercado global.