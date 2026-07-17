La ruta nacional 5 sigue cobrándose mas vidas en accidentes de transito: Colisión en el cruce de las rutas 5 y 1

Un grave siniestro vial se registró en las primeras horas de la tarde de este jueves cuando dos camiones de gran porte colisionaron fuertemente en la intersección de la ruta nacional 5 y la ruta provincial 1, dejando como saldo una persona fallecida y otras dos con heridas de diversa consideración.

El hombre, que viajaba como acompañante de uno de los choferes, murió horas después del accidente por la gravedad de las lesiones recibidas.

Así, la provincia de La Pampa registra un total de 28 víctimas viales fatales en lo que va del año.

El violento impacto se produjo a las 14: 15 horas, a unos 60 kilómetros al este de la ciudad de Santa Rosa.

Por motivos que las autoridades policiales intentan establecer, los dos vehículos colisionaron en la intersección de ambas trazas, considerada una de las esquinas viales más transitadas y complejas del territorio provincial.

El siniestro involucró a un camión marca Iveco (perteneciente a la firma Transportadora La Pampeana), que se incorporaba a la Ruta 5 desde la ruta provincial 1, desde el sur, en sentido este, y un camión marca Mercedes Benz (de la firma Química Morón), que transitaba por la Ruta nacional en sentido este-oeste.

Tras el impacto, ambos rodados quedaron obstaculizando parcialmente la cinta asfáltica.

Tres hombres mayores de edad resultaron heridos. Todos fueron trasladados conscientes al Hospital René Favaloro de la ciudad de Santa Rosa.

El acompañante de uno de los vehículos debió ser rescatado del habitáculo por personal de Bomberos Voluntarios de Lonquimay y presentaba heridas de gravedad en ambos miembros inferiores. Posteriormente, se confirmó su fallecimiento.

Como consecuencia de la colisión, las cabinas de los rodados sufrieron importantes daños estructurales.

Tránsito cortado y peritajes

En el lugar trabajó personal de las dependencias policiales de Lonquimay y La Gloria, junto a especialistas de la Agencia de Investigación Científica (AIC), quienes realizan las pericias de rigor.

Interviene la Fiscalía de Delitos contra las Personas y se procedió al secuestro preventivo de ambos camiones y de los dispositivos de comunicación, y se han solicitado los exámenes toxicológicos y de alcoholemia de protocolo a los lesionados.

Asimismo, se cuenta con la declaración preliminar de testigos presenciales. La víctima fatal había tenido que ser rescatada por los bomberos tras quedar atrapada en la cabina.

Se solicita a los conductores que transiten por la zona circular con extrema precaución y acatar las indicaciones del personal policial abocado al operativo, ya que el tránsito está interrumpido parcialmente.

Fuente: El diario de La Pampa/Radio Mágica Pehuajó