Dolor en la locución radial de 9 de Julio: Falleció Juan Carlos Delamer

Este jueves se conoció la lamentable noticias del fallecimiento del convecino de 9 de Julio, Juan Carlos «Cachete» Delamer a la edad de 72 años, en la ciudad de Buenos Aires.

Delamer desde muy joven lo caracterizo una excelente voz que en lo coloco en las primeras audiciones de la primer radio en nuestra ciudad como fue Radio 9 de Julio LT 33, destacándose como relator de futbol. Luego tuvo su paso por Radio Victoria donde también cumplió un gran papel locucional, que lo convirtió en uno de los relatores más reconocidos y respetados de la región, mucho mas en su pasión por el deporte, su estilo inconfundible y el permanente acompañamiento a los clubes locales.

Casado, y padre de un hijo, «Cachete» supo cosechar muchas amistades en la ciudad y fuera de la misma, donde en la vida laboral fue empleado del Banco Nacion de la Nación Argentina, donde también se gano el aprecio de sus compañeros y clientes de la casa crediticia.