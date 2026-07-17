Consejo Escolar: se realizaron obras en la Escuela Especial 501

Este jueves 16 de julio en horas de la mañana, integrantes del Consejo Escolar de 9 de Julio, junto a autoridades educativas de la Escuela Especial Nº 501, Cooperadora y padres, informaron sobre obras y estado de situación edilicia.

La Presidenta del Consejo Escolar Valeria Maidana comentó que «la 501 es una escuela que tiene 66 años. En este lugar había varias filtraciones en el techo, es por eso que se iniciaron los trabajos de arriba para abajo, para seguir con el resto».

«Después de un año y medio logramos hacer la obra. Se hizo un sobre-techo de 110m2. Se cambió casi 700 metros de membranas. Se acomodaron los cielos rasos de algunos espacios, se hicieron bajadas pluviales nuevas. Además se hicieron otras intervenciones por filtraciones. La obra llevó tiempo, con una inversión de 77 millones de pesos».

Aclaró Maidana que los recursos vienen de la Provincia de Buenos Aires y se encargó de aclarar que «se pagan siempre, aunque con demoras y eso lo explicamos a los prestadores. Tratamos de tener varias ofertas».

Además se realizaron reuniones para lograr aires acondicionados en el salón, a través de la Cooperativa.

En cuando al Comedor aclaró que se cerró por precaución. La obra incluyó la reconstrucción del cielo raso y el arreglo de una cañería. Se terminó el trabajo y el espacio volvió a ser utilizado. Se acondicionó uno de los baños y se espera la llegada de un cambiador rebatible.

«Sabemos que hay muchas instituciones que necesitan obras. Tenemos más de cien escuelas y a veces no se alcanza a mantenerlas. Hacemos lo que podemos lo que tenemos».

NECESIDADES DE UN NUEVO EDIFICIO

Desde la comunidad educativa de la Escuela Especial 501 se planteó que ante las necesidades actuales, entre otros aspectos por la matrícula y el contexto actual, surgió el pedido de un nuevo edificio para el establecimiento educativo.

«No hay manera de un espacio verde, dentro de esta infraestructura, que es una de las cosas que se pide», explicó Maidana.

La Directora Teresa Morelli explicó que «esta escuela de 66 años está preparada para ofra matrícula, otras infancias y es por eso que acompañamos desde el minuto 1 este pedido de los padres autoconvocados»

La Presidenta de la Cooperadora Victoria Frontini invitó a presenciar este jueves a las 18.30 horas a presenciar el uso de la Banca Ciudadana, en el Concejo Deliberante.

En representación de los padres, Diego Pitattori expresó «esta es la única opción para nuestros hijos: no hay otra opción. Se agradece todo el trabajo. No pueden ser más parches, se necesita un colegio nuevo. No puede pasar una década y hasta que tengamos el nuevo: este tiene que estar en las mejores condiciones».

Fuente: El 9 de Julio