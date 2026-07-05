La ruta nacional 5 se cobra otras dos vidas en un triple accidente vial

La tarde de este domingo 5 en medio de una leve lluvia, la ruta nacional 5 volvió a ser escenario de un trágico siniestro vial que se registró en el kilómetro 350 de la Ruta Nacional 5, donde colisionaron tres vehículos: un camión, una Chevrolet S10 y un Honda Civic.

Como consecuencia del impacto, dos personas fallecieron y cuatro resultaron heridas, siendo trasladadas al Hospital de Pehuajó para su atención.

En el Civic viajaba una familia con raíces pehuajenses que actualmente reside en la Ciudad de Buenos Aires y regresaba a ese destino. Dos de las cuatro personas que ocupaban el vehículo fallecieron en el lugar: un hombre y su hijo menor de edad. En tanto, la mujer y la hija de la pareja, sobrevivieron al impacto y fueron derivadas al Hospital Municipal Juan Carlos Aramburu de Pehuajó.

Además, al menos dos ocupantes de la camioneta resultaron heridos y también recibieron asistencia médica.

Si bien las primeras informaciones indican que el impacto principal se produjo entre el Honda Civic (terminó volcado en una banquina) y la Chevrolet S10, el camión también habría intervenido en la secuencia del siniestro, indicaron dichos sitios digitales. La mecánica del hecho aún es materia de investigación.

En la causa interviene la fiscalía de turno, que procura establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, personal policial, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencia. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales.

Fotos: Radio Mágica Pehuajó.