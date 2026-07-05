Bragado: Una explosión dejo como saldo una persona fallecida

Un hombre falleció este domingo 5 de julio en horas de la mañana como consecuencia de una explosión ocurrida en un galpón ubicado sobre Brandsen al 200, entre San Martín y Remedios de Escalada.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba realizando el corte de un tanque que habría contenido thinner, un producto altamente inflamable, cuando se produjo el estallido.

Tras el hecho, acudieron al lugar Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal del SAME, que constató el fallecimiento del trabajador.