La ruta nacional 5, escenario de un nuevo fatal accidente vial

Un accidente tuvo lugar anoche en el Km 501 de la ruta nacional 5 a la altura de Pellegrini que dejó un saldo luctuoso. Murió un hombre oriundo de Juan José Paso, Pehuajó.

Participaron tres vehículos, un VW Passat conducido por un joven de 23 años de Santa Rosa, La Pampa, que fue traslado al Hospital local; un VW Vogaye guiado por un hombre de 49 años que falleció en el lugar del choque y un Renault Clio guiado por un hombre de 57 años oriundo de Morón.



Si bien no se consignaron detalles del accidentes, sí se supo que el Vogaye en el que se conducía el infortunado vecino de Pehuajó, lo hacía en sentido Santa Rosa – Trenque Lauquen, y que los otros dos vehículos lo hacían en sentido contrario.

Trabajaron personal del SAME Pellegrini, Bomberos Voluntarios de Pellegrini y Destacamento Vial de la Policía Bonaerense de ese distrito.

Fuente: Oeste BA

Foto Bomberos Voluntarios Pellegini.