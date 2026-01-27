La revancha del maíz temprano

Comienza a arrojar luz sobre las previsiones para la nueva campaña 2025/26, que arranca formalmente en marzo. Después de un ciclo 2024/25 en el que el maíz rompió la tendencia que venía exhibiendo en la última década y registró la primera caída en superficie en 10 años ante el desastre productivo (y consecuente temor) de la chicharrita en la 2023/24, la nueva campaña muestra una notoria recuperación en la superficie sembrada con 9,75 millones de hectáreas cubiertas, y un alza interanual del 15%.

El ciclo nuevo, además, presenta una particularidad adicional respecto de lo que venía ocurriendo en años previos, ya que buena parte del maíz se sembró en fechas tempranas. Con los perfiles en muy buenas condiciones después de un invierno y primaveras que dejaron precipitaciones sustancialmente por encima de la media histórica, las hectáreas sembradas con maíz temprano (tomando como fecha de corte 31/10 de cada año) marcaron un máximo, tal como se analizó en el Informativo Semanal N° 2218.

Según la última estimación mensual de GEA-BCR, la producción nacional alcanzaría los 62 millones de toneladas (Mt) en la campaña 2025/26. En base al avance de siembra publicado por la SAGyP para cada delegación y las estimaciones de área y producción de GEA-BCR, se estima que la producción de maíz temprano alcance 30 Mt, un incremento de 9,1 Mt para esta variedad respecto del ciclo previo. El maíz tardío, en tanto, se estima en 32 Mt. En el mapa adjunto se muestra la estimación de producción regionalizada (según las delegaciones de la SAGyP) de ambas variedades.

Las delegaciones que mayor oferta de maíz temprano tendrán serían las ubicadas en la región central del país, particularmente hacia el centro-este: las que comprenden zona núcleo, las de la provincia de Entre Ríos, y la delegación Rafaela. El maíz tardío, en tanto, se concentra en el norte y centro-oeste de Argentina: Santiago del Estero, oeste de Córdoba, San Luis, La Pampa.

En el siguiente mapa se presenta la estimación de variación interanual de la producción de maíz según variedad y región. Se aprecia que la zona central es donde más crece la oferta de temprano, y se recorta la oferta de tardío.

Siguiendo estas estimaciones y trabajando con el supuesto de que la política comercial se mantenga estable durante el año 2026 (en referencia a programas de tipo de cambios temporarios o alícuotas de retenciones), puede presumirse que los meses más álgidos para la logística de exportación ocurrirán en los primeros meses de campaña. Partiendo de la estimación de exportaciones totales nacionales para el ciclo 2025/26 de 41 Mt, se proyecta que las exportaciones argentinas en los primeros tres meses de la campaña (marzo-mayo) alcancen 14,8 Mt, un récord histórico para el trimestre.

Vale destacar que este trimestre representa además la ventana de mayor oportunidad para exportar maíz argentino, ya que el resto de los principales países exportadores se encuentra transitando o finalizando su campaña comercial. En Brasil, la safrinha hace su ingreso al mercado a partir de junio hasta septiembre, mientras que en Estados Unidos el maíz se comienza a cosechar en septiembre hasta diciembre.

A los precios vigentes, esto implica que en la 2025/26 el maíz facilitará un ingreso de dólares por exportaciones de US$ 8.400 millones, un 35% por encima del año anterior. Aun así, quedarían por debajo de los máximos alcanzados en 2020/21 y 2021/22 debido a los menores precios internacionales de los commodities agrícolas.

No debe soslayarse el reto logístico que implicará tamaño volumen para la infraestructura vial, ferroviaria, fluvial, portuaria e industrial de nuestro país, pero particularmente para la región del Gran Rosario. De hecho, las estimaciones embarques desde los puertos del Up-River se sitúan en 31,8 Mt para la campaña maicera 2025/26, también un récord histórico, que supera 31 Mt del ciclo 2018/19.

Finalmente, como se prevé una mayor producción y mayores exportaciones de maíz temprano; y teniendo en cuenta que la producción del temprano se concentra principalmente en la zona de influencia del Up-River, se proyecta un fuerte ingreso de maíz a las terminales portuarias en los primeros meses de campaña, fundamentalmente por camión. Para el trimestre marzo-mayo se proyectan 12 Mt arribadas por camión a las terminales del Gran Rosario, un 77% por encima de lo arribado entre marzo y mayo por esa vía en la 2024/25.