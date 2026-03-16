La revancha del agro: se estima una exportación récord de 113 Mt y un aporte de US$ 34.530 millones

La campaña 2025/26 se perfila como la gran revancha del agro argentino. Según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el sector alcanzaría una producción total de 160 Mt, dejando atrás los años de sequía.

Para la cosecha fina, los analistas proyectan números récord tanto en trigo (29,5 Mt) como en cebada (5,6 Mt). Asimismo, la entidad prevé para la cosecha gruesa un máximo histórico en maíz, que alcanzaría las 62 Mt, mientras que el girasol tocaría su marca más alta del siglo con 6,6 Mt.

En el caso de la soja, si bien se estima una caída en la producción total (48 Mt), desde la Bolsa explican que esto responde a una reducción en la superficie implantada, la cual será compensada por rendimientos superiores a los de campañas previas.

Exportaciones récord con ingresos estables

En esta línea, el frente externo también muestra cifras históricas. Según estimaciones de la BCR, las exportaciones de granos y derivados alcanzarían las 113 Mt, un volumen sin precedentes que superaría por casi 10 Mt el máximo previo de la campaña 2018/19.

A pesar de este récord en cantidad, se proyecta que en 2026 el ingreso de divisas sea de US$ 34.530 millones, una cifra muy similar a los US$ 34.600 millones liquidados en 2025 en el mercado oficial.

A pesar de este récord físico, se proyecta que en 2026 el ingreso de divisas sea de US$ 34.530 millones, cifra similar a los US$ 34.600 millones liquidados en 2025.

Según los especialistas, esta estabilidad se explica por dos factores fundamentales que ocurrieron en 2025: el esquema de «dólar blend» (que elevó el ingreso real de 2025 a US$ 36.160 millones) y el adelantamiento de ventas en septiembre por la quita temporal de retenciones, lo que agotó las divisas del último trimestre pero infló el número anual previo.

Dinámica de precios y liquidación

En cuanto a las cotizaciones, los informes técnicos señalan una compensación entre la mejora en los precios de las oleaginosas y la caída en los valores internacionales de los cereales.

Hacia adelante, las perspectivas son optimistas. Los analistas prevén que a partir de marzo, con el ingreso de la cosecha gruesa, la tendencia de liquidación se revierta definitivamente tras haber tocado mínimos históricos a fines de 2025. Se estima que, durante casi todo el año, la entrada mensual de dólares se ubicará por encima del promedio del los últimos cinco años.

Recaudación fiscal

En lo que respecta a los Derechos de Exportación, la BCR proyecta un ingreso para el Estado de US$ 4.650 millones, manteniendo un nivel estable respecto al ciclo anterior. Según los especialistas, la reciente reducción en las alícuotas para los principales productos agrícolas logró equilibrar el efecto del adelantamiento de ventas del año pasado.

En cuanto al desempeño por producto, el complejo soja se mantiene como el principal contribuyente con US$ 3.420 millones. En contraste, el maíz exhibe un crecimiento notable con un aporte de US$ 720 millones (un 30% más interanual), mientras que el trigo alcanzaría los US$ 300 millones.

Finalmente, desde la entidad resaltan el salto del complejo girasol, que aportaría US$ 115 millones, un 60% más, impulsado por el mayor volumen exportable y una mejora en sus precios internacionales.