La Provincia refuta a Bullrich con datos oficiales sobre violencia de género

“Hasta un reloj roto acierta la hora dos veces al día”. Con esta frase, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió a las recientes declaraciones de su par nacional, Patricia Bullrich, quien vinculó la supuesta baja en femicidios y delitos sexuales con las políticas de “mano dura y trabajo real” impulsadas por el actual gobierno nacional.

Alonso, a través de sus redes sociales, calificó los dichos de Bullrich como una “falacia” y sostuvo que los femicidios “siguen siendo una cifra alarmante”. Para respaldar sus críticas, citó estadísticas oficiales del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, que dan cuenta de 98 femicidios registrados en lo que va de 2024. Además, indicó que se iniciaron 144.972 procesos penales vinculados a violencia familiar y/o de género, lo que representa un 13,1% del total de causas penales.

El ministro bonaerense también cuestionó el relato del gobierno nacional en materia de seguridad. “Desde 2012, con la modificación del Código Penal, las muertes de mujeres por motivos de género se tipifican como femicidios, es decir, no son ni homicidios de mujeres ni homicidios vinculares. Será por eso que no te dan los números. Pato, recordá que lo que no se nombra no existe”, expresó con ironía.

En contraposición, Bullrich había afirmado días atrás que los homicidios de mujeres habían descendido un 14,3% en relación con 2023, y aprovechó para cuestionar la gestión anterior: “No había resultados, solo discurso. Con decisión, mano dura y trabajo real, logramos lo que antes no se lograba”, sostuvo.

Para Alonso, las cifras desmienten cualquier idea de mejora estructural en la problemática. Recordó que en 2023 su ministerio recibió 242.426 denuncias por violencia de género y consideró que estos datos “no reflejan una solución”, sino que confirman que la violencia contra las mujeres “sigue siendo una forma de inseguridad, tanto en las casas como en las calles”.

“El Estado es responsable”, concluyó Alonso, al tiempo que defendió el enfoque adoptado por el gobierno bonaerense: “Es imprescindible continuar profundizando las políticas de género. La provincia de Buenos Aires no mira para otro lado, se hace cargo como así lo establecen los Tratados Internacionales, nuestra Constitución Nacional y sus consecuentes leyes nacionales y provinciales”.

