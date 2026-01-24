La Provincia actualizó las multas de tránsito y varias ya rondan el millón de pesos

La Provincia de Buenos Aires actualizó el valor de la Unidad Fija (UF) con la que se calcula el valor de las multas por infracciones de tránsito. Desde enero de 2026, varias de estas faltas pasaron a tener multas que rozan los $ 904.000.

El sistema de sanciones en el territorio bonaerense se calcula en base a la UF, una unidad de referencia que se ajusta periódicamente y se publica en el Sistema Oficial de infraciones de transito. Con la última actualización, establecida por la Resolución RS-2025-46962340-GDEBA-SSPYSVMTRAGP del 30 de diciembre de 2025, el valor de la UF ronda los $ 1.807.

Las peores infracciones Entre las infracciones que pueden derivar en las máximas sanciones se encuentran cruzar un semáforo en rojo, negarse a exhibir la documentación obligatoria, no utilizar el cinturón de seguridad o el casco, y el uso del teléfono celular al conducir.

Estas faltas están penadas con un rango de entre 100 y 500 UF, lo que implica multas que van desde los $ 180.700 hasta casi los $ 904.000.