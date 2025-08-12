La producción yerbatera se retrae y los productores reciben menos por su hoja verde

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) advirtió que la cadena productiva yerbatera se encuentra «en riesgo» y que la actual coyuntura económica, sumada a medidas de desregulación, golpea de lleno a los productores.

De acuerdo con el informe sobre el primer semestre de 2025, entre enero y junio se procesaron 449,55 millones de kilos de hoja verde, una caída del 20,3% en comparación con igual período de 2024.

En cuanto al consumo, el volumen mensual creció un 7% interanual y alcanzó los 21,41 millones de kilos, aunque todavía se ubica 17,8% por debajo del nivel de noviembre de 2023. En el acumulado del semestre, el consumo interno sumó 138,27 millones de kilos, un 15,7% más que el año pasado, pero levemente por debajo (-0,3%) del registro de 2023.

Las exportaciones se ubicaron en terreno positivo, con un incremento del 18% respecto al primer semestre de 2024 y del 30,8% frente al promedio 2019-2024. En cambio, las importaciones mostraron una baja del 9,7% interanual, aunque siguen 276,6% por encima del nivel de 2023.

Menos ingresos para el productor

El informe del INYM señala que en junio de este año el productor recibió apenas el 18,9% del precio de venta en góndola, es decir, 5,5 puntos porcentuales menos que el promedio 2020-2024. En términos reales, el valor de la hoja verde cayó 45,9% entre diciembre de 2023 y junio de 2025, mientras que el precio en góndola retrocedió 31,8% en el mismo período.

«Esto sugiere que el mayor ajuste en la cadena de valor lo sufrió el productor. Acá observamos las asimetrías en la cadena productiva, donde los productores tienen menos poder para fijar precios, especialmente sin el INYM», subrayaron desde el organismo.

El impacto de la desregulación y las importaciones

El Instituto apuntó directamente contra el DNU 70/2023, la «inacción» del Gobierno y la apertura «indiscriminada» de importaciones como factores que «desbalancean» la cadena yerbatera, caracterizada por la atomización de la producción y la concentración industrial.

También cuestionó la Resolución General 5490/2024 -prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2025- que reduce impuestos a importaciones de productos de primera necesidad, incluyendo materias primas y yerba mate elaborada. Según datos del INDEC, en 2024 ingresaron desde Paraguay y Brasil 11,9 millones de kilos de yerba mate canchada y molida, un 80,1% más que en 2023.

Falta de financiamiento y advertencia histórica

Otro frente de conflicto es el «desfinanciamiento» del INYM por la falta de actualización del valor de la estampilla, principal fuente de ingresos del organismo. «La última Resolución corresponde al 6 de diciembre de 2023. Esta falta de actualización conspira contra el financiamiento del INYM», señalaron.

Finalmente, el organismo recordó que la situación actual remite a los 90, cuando la desregulación del mercado implicó la eliminación de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM) y del Mercado Consignatario Nacional de la Yerba Mate Canchada. «En la actualidad, el DNU pareciera seguir esta misma lógica con la llamada ‘modernización’ que se propone para el INYM, dentro del paquete de ‘desregulación’ de la economía», advirtió.