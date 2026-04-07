La problemática de la Ruta 5: una herida que se abre todos los días

La gran cantidad de siniestros viales que continúan registrándose en la Ruta 5, sumada a la noticia de que la obra de conversión en autovía en el tramo Mercedes–Suipacha volvió a quedar paralizada en los últimos días, encendió nuevamente las alarmas en la comunidad frente a un problema que no puede seguir esperando.

Paralización de la obra

Si bien no fueron informados oficialmente los motivos de la paralización, se presume que la principal razón sería la falta de pago de certificados de obra ya ejecutados por parte del Gobierno nacional, lo que habría obligado a la empresa contratista a frenar el avance, que, si bien era lento, ya generaba expectativas.

Un punto a tener en cuenta es que esta obra cuenta con financiación externa del Banco de Desarrollo de América Latina y el BID, con una cláusula que establece el uso exclusivo de esos fondos para su ejecución.

Fundación Estrellas Amarillas

A raíz del accidente que causó días atrás la muerte de un joven médico de Bariloche, muy querido en su comunidad, la Fundación Estrellas Amarillas elevó un pedido a la Secretaría de Transporte de la Nación exigiendo respuestas concretas y la transformación urgente de la traza en autovía.

La Ruta Nacional N° 5 es una arteria clave tanto para la producción -potenciada por el auge de Vaca Muerta- como para el turismo. Se estima que por ella circulan a diario unos 1.200 vehículos de gran porte, lo que incrementa la complejidad del tránsito y los riesgos.

El informe de la entidad aporta un dato contundente: 9 de cada 10 accidentes fatales corresponden a choques frontales, muchos de los cuales podrían evitarse con la existencia de una autovía. Además, se destaca que la mayoría de los siniestros ocurre durante el día -el 41% por la mañana y el 33% por la tarde-, lo que evidencia que factores como el exceso de velocidad, la imprudencia al volante y las deficiencias estructurales de la ruta tienen un peso determinante.

En este contexto, desde la Fundación Estrellas Amarillas fueron categóricos: “La ruta se ha convertido en una trampa mortal”. La problemática de la Ruta 5, que se abre todos los días, no da tregua y exige una solución urgente.

Antonela Válvoli / De Chivilcoy