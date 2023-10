«La política está de pantalones cortos en un país que quiere ser adulto»

Se desarrollo este medio dia el Almuerzo inaugural de la 126º Exposición rural de 9 de Julio presidido por su presidente, Fernando Mato quien estuvo acompañado por el prosecretario de CARBAP, Gustavo Frederking, el Secretario de Gobierno, Victor Altare, la vice presidente de Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, también el presidente de Regional Aapresid 9 de Julio- Casares y del Circulo de Ingenieros Agrónomos, Ing. Agr. Nicolás Romano.

Además el encuentro estuvo acompañado por socios, ex presidentes, industriales, comerciantes, emprendedores y de la comunidad del partido de 9 de Julio.

En ese marco los discursos fuero por parte de Fernando Mato, Víctor Altare y en representación de CARBAP, Gustavo Frederking.

Mato destaco en su discurso que «la situación actual de un país noble como Argentina, indudablemente quienes nos conducen, no están a la altura de las circunstancias. Lo vemos a diario, cuando en este año de elecciones, hemos pasado más de la mitad del mismo paralizados por la campaña, sin demasiados programas o propuestas de gobierno, solo de desprestigio a sus contrincantes. ¿Nos asombra esto? Quizás sí, no porque sea nuevo, sino porque el nivel cada vez es más bajo, superficial, y sin contenido. Es por esto, la importancia de la voz que tienen las instituciones intermedias, para poner un límite a estas situaciones.

En otro tramo del mensaje de Sociedad Rural de 9 de Julio, Mato, subrayo «estamos en un punto donde la economía se ha destruido, donde el peso de la supervivencia nos agobia todos los días, vemos con asombro pero con un silencio cómplice de nuestros elegidos, como un señor retira millones de un cajero con 50 tarjetas, eso es la corrupción del sistema.

¿Pero es solo lo que roban en dinero? No. Vemos lo que pasa en la ruta Nac. N° 5, ya no da para más su estado, teniendo que sufrir pérdidas humanas todos los días. Entonces no es solo dinero, también son vidas. ¿Quién debe hacerse cargo de esta corrupción? TODOS los elegidos por el pueblo. TODOS. En fin, la política está de pantalones cortos en un país que quiere ser adulto».

9 de Julio

También se refirió a 9 de Julio, indicando que Nueve de Julio es una ciudad pujante, tiene su sector agropecuario de primer nivel, con explotaciones de punta a nivel tecnológico, con profesionales que ponen todos sus conocimientos en la producción, un sector industrial que no solo tiene empresas importantes a nivel nacional, sino que tiene una cantidad de pymes que trascienden del ámbito local, también hay inteligencia que trabaja desde la ciudad para el mundo, y contamos con un comercio que abastece a nueve de Julio y la zona, hay una fuerza privada que empuja sin descanso.

Por todo esto, es que quienes ejercen la conducción ejecutiva de la ciudad, deben poner el foco en esta fuerza, para que encuentre una forma de capitalizarse en proyectos y futuro para la ciudad, no solo movilizando la economía, sino generando trabajo genuino, privado, sostenido y con nivel de preparación para los desafíos que vienen.

Para que ocurra, necesitamos un estado que este a la altura de las circunstancias, gestionando lo necesario, facilitando lo burocrático, armando equipos de trabajo dentro del municipio, las secretarias deben tener comunicación fluida entre sí, los tramites tienen que ser agiles, que se enfoquen en facilitar a quien viene a invertir. Necesitamos información de la ciudad, información ordenada, fácil de encontrar, información que ayudara a tomar decisiones.

Tenemos cuatro o cinco problemas troncales en la ciudad, trabajemos en conjunto, con las distintas miradas y busquemos las soluciones, sin embargo, hace un año que tenemos una ordenanza en el Honorable Consejo Deliberante sobre aplicación de fitosanitarios, se trabajó dos años en ella, involucrando a todos los sectores, no sabemos que la freno, he aquí la responsabilidad que la política debe dar.

Por lo tanto, no se puede estar esperando acciones ejecutivas o legislativas cuando la realidad nos pasa por arriba. Los funcionarios de turno, no pueden mirar más al costado, no pueden prometer más sin cumplir, no pueden escuchar educadamente y al cerrar la puerta olvidar lo hablado. Hemos sido espectadores de chicanas políticas de un lado y del otro, nos argumentan que no, pero sabemos que sí. No se puede construir más un país de esa manera, como ya lo he dicho, tenemos una política de pantalones cortos en un país que quiere ser adulto, no hay tiempo para más justificaciones, no hay lugar al “no se puede o no me dejan hacer”.

En cuanto al sector agropecuario, recordó que volverá a invertir, lo hacen también industriales y comerciantes, confiando nuevamente en la gente, no asi en la politica, subrayo. También hizo mención del trabajo de la institución para con la comunidad y el municipio, resaltando «Estamos comprometidos y seguiremos en este camino. La Sociedad Rural de Nueve de Julio tiene sus puertas abiertas a la comunidad», dijo.

Gestion de Mariano Barroso

Ya sobre el final de su discurso, Fernando Mato se refirió a la gestión de Mariano Barroso, «decir que se han hecho muchas cosas en el municipio que eran indispensables, como nivelar las cuentas municipales y darle transparencia, obras que la ciudad necesitaba de manera urgente. Con nuestro sector se trabajó codo a codo en las distintas problemáticas, tuvimos la libertad y predisposición para trabajar con todos los secretarios. Fuimos atendidos siempre, lo cual reconocemos y agradecemos. Como en toda relación también tuvimos diferencias que no pudimos resolver, es parte del juego. Si queda algo claro, tanto el intendente como el presidente de esta rural, son pasajeros, y la obligación de ambos es trabajar para resolver problemas.

Para finalizar, un pedido, comprometámonos con las instituciones, acerquémonos, ayudemos, es fundamental que las instituciones intermedias tengan vida, para eso debe haber personas que se comprometan a dar su tiempo y esfuerzo.