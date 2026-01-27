La oficina de ingresos publicos informa sobre los vencimientos de Tasas Municipales

La Oficina de Ingresos Públicos, de la Municipalidad de 9 de Julio informo que en el próximo mes de febrero se dará el vencimiento de algunas Tasas Municipales en su primera cuota, ademas recordo que el frentista pude hace el pago anual de las tasas, y así facilitar el cumplimiento en tiempo y forma.

Cronograma de vencimientos

10 de febrero

Tasa de Red Vial – 1ª cuota / pago anual

Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene – 1ª cuota / pago anual

18 de febrero

Tasa Retributiva de Servicios Urbanos – 1ª cuota / pago anual

10 de abril

Patente de Rodados (autos y motos) – 1ª cuota / pago anual

Importante

Según la ordenanza fiscal/impositiva vigente, este año se encuentra eximida la Tasa contra la Lucha de Plagas. Para más información o consultas, comunicate por WhatsApp con la Oficina de Ingresos Públicos: 2317-621234.