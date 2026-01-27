La oficina de ingresos publicos informa sobre los vencimientos de Tasas Municipales
La Oficina de Ingresos Públicos, de la Municipalidad de 9 de Julio informo que en el próximo mes de febrero se dará el vencimiento de algunas Tasas Municipales en su primera cuota, ademas recordo que el frentista pude hace el pago anual de las tasas, y así facilitar el cumplimiento en tiempo y forma.
Cronograma de vencimientos
10 de febrero
Tasa de Red Vial – 1ª cuota / pago anual
Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene – 1ª cuota / pago anual
18 de febrero
Tasa Retributiva de Servicios Urbanos – 1ª cuota / pago anual
10 de abril
Patente de Rodados (autos y motos) – 1ª cuota / pago anual
Importante
Según la ordenanza fiscal/impositiva vigente, este año se encuentra eximida la Tasa contra la Lucha de Plagas. Para más información o consultas, comunicate por WhatsApp con la Oficina de Ingresos Públicos: 2317-621234.
