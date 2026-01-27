27/01/2026   Sociedad

La oficina de ingresos publicos informa sobre los vencimientos de Tasas Municipales

La Oficina de Ingresos Públicos, de la Municipalidad de  9 de Julio informo que en el próximo mes de febrero se dará el vencimiento de algunas Tasas Municipales en su primera cuota, ademas recordo que el frentista pude hace el pago anual de las tasas, y así facilitar el cumplimiento en tiempo y forma.
 Cronograma de vencimientos
 10 de febrero
 Tasa de Red Vial – 1ª cuota / pago anual
 Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene – 1ª cuota / pago anual
 18 de febrero
 Tasa Retributiva de Servicios Urbanos – 1ª cuota / pago anual
 10 de abril
 Patente de Rodados (autos y motos) – 1ª cuota / pago anual
 Importante
Según la ordenanza fiscal/impositiva vigente, este año se encuentra eximida la Tasa contra la Lucha de Plagas.  Para más información o consultas, comunicate por WhatsApp con la Oficina de Ingresos Públicos: 2317-621234.

