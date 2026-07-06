La Oficina Anses 9 de Julio visitara localidades del distrito la próxima semana

La oficina ANSES 9 de Julio a traves de la Jefatura local a cargo de Gonzalo Crespo, se ifnormo que con el objetivo de seguir trabajando para que cada vecino del partido pueda acceder a los servicios del organismo de manera más simple, rápida y cerca de su lugar de residencia, es que en la próxima semana desde el 13 al 17 de julio se visitaran varias localidades del partido.

«Entendemos que para muchos habitantes de las localidades del interior trasladarse hasta la ciudad implica tiempo y costos. Por eso impulsamos y coordinamos los puntos de contactos móviles, una herramienta que permite acercar al Estado a cada comunidad y garantizar que todos tengan las mismas oportunidades de realizar sus trámites, recibir asesoramiento y acceder a las prestaciones de ANSES», resaltaron en una comunicación difundida.

El cronograma previsto para este mes es el siguiente:

Lunes 13 de Julio

Naon: de 9:30 a 12 hs.

La Niña: 13 a 15 hs.

Martes 14 de julio

12 de octubre: 9:30 a 12 hs

Morea: 12:30 a 14:30 hs

Viernes 17 de julio

French: 9:30 a 12 hs

Esto se suma a los puntos de contactos fijos y pre establecidos que mensualmente se realizamos.

Invitamos a todos los vecinos a acercarse a los puntos de contacto para realizar consultas, iniciar tramites y recibir asesoramiento personalizado.

Se recomienda concurrir con el DNI y la documentación correspondiente al trámite que deseen realizar.

Jefe de UDAI 9 de Julio

Gonzalo Crespo