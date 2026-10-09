La Municipalidad de Nueve de Julio informa los vencimientos del mes de octubre de 2026.

La Municipalidad de Nueve de Julio informa los vencimientos correspondientes a las tasas municipales durante el mes de octubre de 2026.

El cronograma establecido es el siguiente:

Patente de Rodados: 13 de octubre.

Red Vial: 13 de octubre.

Seguridad e Higiene: 13 de octubre.

Servicios Urbanos: 15 de octubre.

Servicios Sanitarios: 15 de octubre.

Desde el municipio se recuerda a los contribuyentes la importancia de mantener sus obligaciones al día.

Por consultas, comunicarse vía WhatsApp al 2317-621234.