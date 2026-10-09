La Municipalidad de Nueve de Julio informa los vencimientos del mes de octubre de 2026.
La Municipalidad de Nueve de Julio informa los vencimientos correspondientes a las tasas municipales durante el mes de octubre de 2026.
El cronograma establecido es el siguiente:
Patente de Rodados: 13 de octubre.
Red Vial: 13 de octubre.
Seguridad e Higiene: 13 de octubre.
Servicios Urbanos: 15 de octubre.
Servicios Sanitarios: 15 de octubre.
Desde el municipio se recuerda a los contribuyentes la importancia de mantener sus obligaciones al día.
Por consultas, comunicarse vía WhatsApp al 2317-621234.
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