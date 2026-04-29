La molinería en alerta amarilla porque no consigue abastecerse de trigo

Los molinos harineros, además de tener que hacer frente a la escasez de partidas de trigo aptas para panificación, ahora también están registrando dificultades para poder abastecerse del cereal, lo que genera preocupación en el sector.

En el primer cuatrimestre del ciclo comercial de trigo 2025/26, según datos oficiales, la molienda de trigo en la Argentina fue de 1.963.746 toneladas, una cifra 1,0% superior la registrada en el mismo período del año anterior.

“La cosecha argentina de trigo 2025/26 fue de 27,9 millones de toneladas, es decir, un 50% más que en 2024/25, y el crecimiento de la molienda está muy lejos de reflejar esa dinámica”, advirtió Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM).

“Cuando comenzó el ciclo comercial del trigo 2025/26, en diciembre pasado, se advertía un problema generalizado de calidad, pero jamás se proyectó que, con una cosecha histórica, podríamos llegar a tener problemas de abastecimiento”, añadió.

Mientras que la exportación al pasado 15 de abril –último dato oficial disponible– había comprado 14,47 millones de toneladas de trigo 2025/26 versus 9,66 millones en la misma fecha del año pasado, la molinería había adquirido para entonces 2,60 millones de toneladas, una cifra similar a la registrada al 15 de abril de 2025 (2,65 millones).

“Como sucede habitualmente, la molinería es el sector que ofrece los mejores precios porque está dispuesta a reconocer las partidas con calidad panadera, que ciertamente no abundan en la presente campaña”, señaló Cifarelli.

“Sin embargo, aún ofertando precios muy superiores a los del promedio del mercado, la mercadería no aparece en los volúmenes que el sector requiere, lo que genera una genuina inquietud en la molinería”, apuntó.

Entre las hipótesis que pueden llegar a explicar ese fenómeno se incluyen la generación de liquidez con ventas abundantes de maíz temprano por parte de los productores –cereal que registró también una cosecha extraordinaria en 2025/26– y el hecho de que el valor relativo del trigo cayó mucho con respecto a los fertilizantes, insumo clave que experimentó un aumento considerable de precios en los últimos meses.

“Estábamos como sector confiábamos en la posibilidad de tener una mayor actividad en la presente campaña y eso nos entusiasmaba, pero a este ritmo de compras de trigo no vamos a poder cumplir tales expectativas”, alertó.

La propia Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación proyecta que en 2025/26 el procesamiento interno de trigo sería de 7,20 millones de toneladas versus 6,46 y 6,45 millones en los dos ciclos inmediatos anteriores.

“Si se mantiene en el tiempo la situación vigente, no llegaremos a cumplir con la expectativa de crecimiento y eso representa menos trabajo argentino y menos valor agregado en origen”, resumió Cifarelli.