La «milanga» de pollo reina de la mesa de los argentinos

El Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP) informa que, en base a la tercera edición del estudio cuali cuantitativo realizado durante el año 2024, por el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) sobre las creencias y hábitos de consumo de carne de pollo en Argentina, se ha revelado una clara preferencia del consumidor argentino: ninguna parte del pollo supera en popularidad a la milanesa de pollo. Este plato demuestra una gran presencia en la mesa de los argentinos, siendo consumido, preparado, y elegido tanto dentro como fuera del hogar.

Consumo Masivo y Frecuente: Cifras Destacadas

Los hallazgos del estudio, realizado sobre una base de 1.000 encuestas, permiten dimensionar el éxito de este plato popular:

 El 99% de los consumidores refirió elegir la milanesa como el plato con pollo más consumido.

 El 52% de estos consumidores indicaron consumirlas entre 1 y 3 veces por semana.

 Un 14% las consume entre 4 y 6 veces por semana,

 Mientras que un 5% lo hace a diario o casi a diario.

En cuanto a la preparación en el hogar, la milanesa de pollo es la opción líder, mencionada por el 86% de los encuestados. En segundo lugar, se ubicó el pollo al horno, con un 72% de menciones.

Respecto al consumo fuera del hogar, el pollo es elegido por casi 4 de cada 10 personas (39%). En este contexto, las milanesas resultaron ser también la opción con mayor nivel de elección.

Perfiles Actitudinales y la Elección de la Milanesa

El estudio de CINCAP también identificó distintos perfiles actitudinales con respecto al consumo de pollo. La milanesa de pollo es elegida de forma transversal por diversos grupos, incluyendo:

 “Familieros” (17%): Quienes la eligen prioritariamente y optan por más pollo al comer afuera.

 Prácticos (22%): Este grupo ha aumentado su consumo de pollo en el último año, favoreciendo opciones como las milanesas y las formitas de pollo.

 Cocineros Simples (21%): Prefieren elaborar sus propias milanesas en lugar de comprarlas ya preparadas.

 Ahorradores (19%): Principalmente mujeres, quienes preparan mayormente milanesas y guisos con pollo.

Versatilidad y Beneficios Nutricionales

La milanesa de pollo se confirma como una triunfadora en el paladar argentino, destacándose por su versatilidad en la preparación:

 Formas de cocción: Puede ser preparada al horno, frita o en air fryer.

 Tipos de rebozado: Admite una amplia variedad de rebozados como pan rallado, avena, semillas, copos de maíz procesados, polenta o distintos mixes.

 Toppings: Es ideal para preparaciones como napolitana, a caballo, a la suiza o a los cuatro quesos.

Además de su atractivo sabor y rebozado crocante, la milanesa combina el beneficio de un trozo entero de pollo, que aporta proteínas de excelente calidad, vitaminas y minerales.