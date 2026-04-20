La metalúrgica no encuentra piso y sigue en caída libre

La actividad metalúrgica registró una caída del 4,1% interanual en el mes de marzo y una suba de 1,5% frente a febrero.

De esta forma, el sector acumula una contracción del 6,9% en el primer trimestre de 2026, de acuerdo con los datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

En el tercer mes del año los descensos más pronunciados ocurrieron en los rubros de “Otros Productos de Metal” (-6,7%), Bienes de Capital (-6,6%) y Equipamiento Médico (-6,5%), mientras que las provincias con mayores bajas fueron Buenos Aires (-5,6%) y Córdoba (-3,1%).

En contraste, los sectores de Autopartes (2,1%) y Carrocerías y Remolques (2,0%) presentaron variaciones positivas en la comparación anual.

Por su parte, el nivel de empleo tuvo una disminución del 0,4% mensual, lo que se suma a una baja del 2,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.

En tanto, el uso de la capacidad instalada se ubicó en el 41,8%, el nivel más bajo de los últimos cuatro años, con una caída de 5,3 puntos porcentuales interanual.__IP__

Sobre este punto, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la utilización de la capacidad instalada en niveles mínimos históricos expone con claridad el deterioro estructural que atraviesa el sector”.

El directivo señaló que las empresas enfrentan márgenes comprometidos y que “la persistente falta de demanda interna agrava este escenario y ya tiene un impacto directo y creciente sobre el empleo”