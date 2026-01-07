La maquinaria agrícola argentina cerró un 2025 en positivo pese a un diciembre en baja

En contraste, el mercado de tractores mostró un cierre de año regular, esto se debe a que en diciembre se patentaron 377 unidades, con una caída interanual del 15,3%. Esto se pudo ver en el acumulado anual, que llegó a 5.259 unidades, apenas un 0,3% por encima de 2024, lo que confirma un mercado prácticamente estancado en términos de volumen.

ACARA advierte que esta aparente estabilidad oculta una realidad más compleja, marcada por el crecimiento de la informalidad en los segmentos de menor potencia, impulsada por el ingreso de tractores importados sin redes comerciales consolidadas. Se trata de un fenómeno que termina distorsionando las estadísticas basadas únicamente en los patentamientos.

Las pulverizadoras fueron el segmento más golpeado en el cierre del año, de esta manera en diciembre se registraron solo 32 unidades patentadas, una caída del 31,9% mensual y del 39,6% interanual. En el acumulado anual, el segmento terminó con 650 unidades, un leve retroceso del 0,8% frente a 2024.

Más allá del volumen, el informe subraya que en pulverizadoras se profundizó la presión competitiva. Con mayor presencia de marcas globales y una disputa que ya no se limita al precio, sino que incorpora tecnología, financiamiento y respaldo posventa como factores clave.

El balance final de 2025 marca una recuperación del mercado de maquinaria agrícola heterogénea y frágil, sostenida casi exclusivamente por el empuje de las cosechadoras. Si bien el escenario productivo y financiero prevé mejores condiciones para 2026, el informe advierte que la creciente competencia, el ingreso de maquinaria importada y la precaución de los compradores podrían seguir demorando las decisiones de inversión.