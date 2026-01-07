La maquinaria agrícola argentina cerró un 2025 en positivo pese a un diciembre en baja
El mercado argentino de maquinaria agrícola cerró 2025 con un balance levemente positivo, sostenido principalmente por el fuerte desempeño del segmento de cosechadoras. Este fue el responsable de compensar la desaceleración registrada en tractores y pulverizadoras durante el segundo semestre del año.
Según el informe mensual de ACARA, en diciembre se patentaron 456 unidades, lo que representó una caída del 8,4% respecto de noviembre y del 16,2% en la comparación interanual. Sin embargo, el acumulado anual alcanzó las 6.643 unidades, un 2,0% más que en 2024, equivalente a 128 equipos adicionales.
El principal sostén del mercado fueron las cosechadoras, que cerraron el año con 734 unidades patentadas, un crecimiento interanual del 19,2%, el mejor registro entre los tres grandes rubros analizados. Aunque diciembre mostró una baja mensual del 11,3%, el segmento consolidó un ciclo de recuperación desde los mínimos de años anteriores.