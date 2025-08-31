La lluvia registrada en el partido de 9 de Julio complejiza la siembra de cultivos de verano

El mes de agosto se va con la lamentable noticia para el partido de 9 de Julio y zona, con una nueva lluvia que se suma a la que se dio de más de 100 mms. los días 19 y 20 de agosto último.

Este sábado 30, pasada las 16hs comenzaron a darse las primeras gotas en la zona de Facundo Quiroga, que según registro a las 8 de la mañana de este domingo 31, hay un registro de 85 mms.

Para las 17hs. la lluvia ya se registraba en todo el partido de 9 de Julio, y según los registros recabados por El Regional Digital, las lluvias van de 37 mms en Dudignac y hasta los 85 de Quiroga. En la ciudad, se registraron 60 mms.

Esto sin duda complejiza aún más la siembra de cultivos de maíz temprano, donde ya muchos productores y agrónomos, estaban cambiando el plan de siembra tanto en maíz como girasol. Todo se estima que se ira a una siembra de mayor siembra del cultivo de soja en 9 de Julio, y en maíz, siembra tardía.

Registros de lluvia hasta las 8 AM del domingo 31/08

Ciudad de 9 de Julio: 60 mms

La Niña: 75 mms.

Morea: 38mms

Dudignac: 37 mms

12 de Octubre: 55mms

French: 52 mms.

Naon: 58 mms.

Patricios: 45 mms. (sin servicio electrico)

El Tejar: 66ms.

Dennehy: 54 mms.

Fauzon (La Cruz): 69 mms

Santa Maria de Luberriaga (Los Toldos): 70mms

Las Toscas (Lincoln): 68mms.