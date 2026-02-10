La Liga Nuevejuliense de Tenis ya tiene sus campeones del 1er. Master y un mayor desafío para el 2026

A inicios del año 2025 las sub comisiones de tenis de los clubes San Martin y Atlético 9 de Julio, entusiastas por difundir, potenciar el tenis y dar una mayor jerarquía a este deporte, aunaron esfuerzos y decidieron conformar la Liga Nuevejuliense de Tenis (LNT)

Independientemente del trabajo de cada Club, en la Liga se propusieron varios torneos en ambos clubes y fueron dando ruedo a este deporte que crece en el distrito, y que, al cabo el año, contaron con más de 200 jugadores (mujeres y varones), del distrito y la zona.

Como broche, y a medida que iban sumando puntajes en sus categorías los tenistas nuevejulienses fueron clasificando para el 1er. Master que se disputo con una etapa de cuarto de final con 24 partidos, luego las semifinales que se dieron el sábado 7 en canchas del Club San Martin, y el domingo 8, las finales de las categorías masculino y femenino en canchas del Club Atlético 9 de Julio.

Balance

“El balance es más que positivo”, resalto Juan “vasco” Artola, presidente de la Sub Comisión del Tenis en San Martin. “Estamos muy contentos, hemos observado a mucha gente apoyando en los partidos, disfrutando lindos momentos en ambos clubes, y una final con un gran marco de público, por lo que agradecemos”, sostuvo el directivo del tenis sanmartiniano.

Esto es el esfuerzo de mucha gente en los dos clubes, y que fue acompañado por la gente y empresas que se sumaron.

Por su parte, Nehuel Bracco, presidente de la Sub Comisión de Tenis en Club Atlético 9 de Julio, resalto la camaradería y relación entre el tenis de su Club y de San Martin.

“El desafío al inicio del 2025, que en primer lugar iba a ser un calendario para no pisarnos con los torneos, y luego surge la Liga Nuevejuliense de Tenis y trabajar en conjunto, y se diagramaron seis torneos y un Master que se iba a hacer en diciembre, y por cuestiones de tiempo se trasladó a fines de enero y principio de febrero”, informo.

“La diagramación de competencia de la LNT, fue alternando categorías y sedes, por lo que se hizo más parejo el trabajo, mucho movimiento de gente, recaudación. Nos deja satisfecho lo logrado”, coincidiendo con Artola por la respuesta, sostuvo el tenista del Club Atlético 9 de Julio.

Por ultimo Artola y Bracco anticiparon que en días más, evaluarán lo hecho, se pulirán los errores y en marzo se dará inicio al calendario 2026. Sobre esto comentaremos las fechas y que categorías se juegan. La idea es continuar, informo el Vasco Artola.

Los campeones del 1er. Master de la Liga Nuevejuliense de Tenis

DAMAS

-Damas A: Maria Carna vs. Lorena Petetta 6-3 / 6-2: Campeón María Carna

-Damas B: Silvina Errecarret vs. Sofia Pisano 7-6 /4-6 /10-8- Campeón Silvina Errecarret

CABALLEROS

-1era/ Intermedia: Ignacio Coronel vs. Nehuen Bracco 7-5 / 6-4. Campeon Ignacio Coronel

-2da: Franco González vs. Federico Mascheroni 6-0 / 6-2. Campeón Franco Gonzalez

-3ra: Alan Marano vs. Fernando Russo 4-6/ 6-4 /10-6. Campeón Alan Marano

-4ta : Luis Brizuela vs. Leo Rodoni 7-6 / 6-4. Campeón Luis Brizuela