La Libertad Avanza 9 de Julio analizo el triunfo local y aviso que ya empieza a trabajar por el sillón municipal 2027

Minutos después de las 20hs. el local de La Libertad Avanza 9 de Julio sobre calle libertad ya celebraba no solo el triunfo local en las elecciones legislativa, sino que empieza a perfilarse a nivel nacional, LLA como claro ganador del acto eleccionario.

El paso por el local de campaña nos permitió dialogar con los concejales Luis Moos, Sol Ormachea y Pablo Giacomino, quienes hicieron un balance de lo alcanzado, donde en las dos elecciones tanto provincial como nacional, posiciono a la fuerza local como ganadora en ambas contiendas electorales.

Acerca de la elección de este domingo, Moos evaluó que el logro «ha sido nada más y nada menos que el esfuerzo, el trabajo de mucho tiempo, independientemente que es una elección nacional, pero, es el reflejo de una realidad que se fue dando en todo el país, eso indica que estamos por el buen camino, analizo el concejal libertario.

El dirigente político de varias batallas electorales sostuvo, en esta casa de la Libertad, esta el trabajo de mucha gente, que en si es una familia. Por otro lado, ha permitido llevar adelante todo este trabajo, y sobre todo en un trabajo tan complicado y difícil, que genera a veces hasta situaciones bastante incomodas que es la de fiscalizar. Este grupo de gente ha puesto todas las ganas y el esfuerzo para llevar adelante eso», valoro Moos.

Por su parte la concejal Ormachea coincidió con su par, en el trabajo de la gente y en la respuesta de los mismos. Aquí lo que vemos es que se posiciona la intención de cambio que hay a nivel local, provincial y nacional. El aire de la Libertad Avanza esta llegando para quedarse, remarco en sus palabras.

En tanto que Giacomino, hizo un análisis del acto eleccionario, donde hubo un clima, muy tranquilo, se votaba rápido, la gente se iba conforme con el sistema, por lo que nos deja contento por todo. Ceo que la Libertad Avanza de 9 de julio tiene dos pilares, la humildad y el trabajo demostrado en el Poder Legislativo, por lo que eso nos posicionó mucho, analizo el concejal.

En otro orden, Luis Moos se mostro sorprendido por la amplia diferencia del espacio, sobre Fuerza Patria, a quien lo diferencio un poco mas de 6.000 votos. Esto también esta pasando en toda la regio, por lo que creo que es importante destacar que este resultado te compromete mucho más todavía, y lo estamos asumiendo como tal, y estamos dispuestos en la lucha, sostuvo Moos en dialogo con El Regional Digital.

El dirigente libertario, apelo a la memoria y recordo que en las primeras reuniones de LLA, decíamos que era un largo camino, que tenía un objetivo, primero que la gente vuelva a creer en esa institución, que es la política, y por otro lado, no solo también, creer que se puede cambiar, que no es cuestión de resignarse, analizo.

En ese sentido de cambiar, opino que 9 de Julio, se merece estar en otro lugar. Hay una situación muy grave, dijo y agrego, esto es por factores externos y por factores internos. Lo que sí tenemos muy claro, desde el lunes empezamos a trabajar para el 2027, 9de Julio se merece un gobierno de la Libertad Avanza, porque realmente ha demostrado que quiere cambiar, que quiere hacer un 9 de Julio distinto, de la misma manera que el presidente y los demás dirigentes de la Libertad Avanza a nivel nacional y provincial, lo están haciendo. 9 de Julio, nos demuestra que quiere formar parte de esa historia, y lo va a lograr sobre todo con el compromiso y con la calidad, la cantidad y la calidad de gente que nos acompaña, sostuvo Moos adelantando que la lucha que viene es por el sillón municipal.