La joven de San Nicolás que recibió 20 puñaladas en Italia se recupera milagrosamente

A cinco semanas de recibir más de 20 puñaladas de su marido en Campiglio, en el norte de Italia, Paola Espíndola, la joven oriunda de San Nicolás, continúa su recuperación kinesiológica y espera el alta para volver a la Argentina.

Esa mañana, en el comedor del hotel, Grisetti apuñaló a su mujer, que estaba preparando el desayuno. Paola quedó gravemente herida y estuvo seis días en terapia intensiva en el Hospital Santa Chiara. Su marido, que también fue internado porque se había autolesionado, permanece detenido desde el 12 de diciembre acusado de intento de homicidio calificado.

La rehabilitación

Después de ser tratada en una habitación común durante una semana más, Espíndola fue dada de alta el 23 de diciembre y quedó bajo el cuidado de su hermana Maira, quien viajó a Campliglio apenas pudo y con la que pasó las Fiestas.

En diálogo con El Norte de San Nicolás, Maira Espíndola reveló que su hermana continúa con una rehabilitación kinesiológica, fundamentalmente por una herida en el brazo derecho ya que el cuchillo le cortó un tendón. Además, debe continuar cuidando una escápula fracturada que sigue en recuperación.

En San Nicolás, todos por Pao

Maira agradece el apoyo solidario que recibió desde San Nicolás, donde la familia organizó rifas y dos polladas para reunir fondos que permitan cubrir el tratamiento y los pasajes de regreso. Como todavía están lejos de la cifra necesaria, siguen recibiendo aportes al alias Todos.por.Pao, en la cuenta a nombre de Maira Espíndola. DIB