La interna de la SRA Pino-Pereda tuvo un capítulo particular en Corrientes

Las elecciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) están al rojo vivo y la interna que enfrenta al actual presidente Nicolás Pino con el vicepresidente y candidato a sucederlo, Marcos Pereda, tuvo un capítulo particular en Corrientes: después de mucho tiempo, ambos dirigentes compartieron la misma mesa durante la Expo Rural de Corrientes.

Según explicaron desde la Sociedad Rural de Corrientes, Pereda fue invitado a participar de la mesa oficial en su condición de vicepresidente actual electo de la SRA. Allí se sentó junto al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y al propio Nicolás Pino.

La escena contrastó con lo ocurrido durante la reciente Exposición Rural de Palermo, donde Pereda, según trascendió, fue invitado a retirarse cuando pretendió sentarse junto a Pino en una mesa del restaurante central en la que se encontraban los ministros Federico Sturzenegger y Pablo Quirno.

Pino: “Hay cosas para mejorar”

En Corrientes, Nicolás Pino defendió la continuidad del trabajo realizado al frente de la entidad y planteó los desafíos que todavía quedan pendientes.

“Básicamente entiendo que si bien se viene haciendo un trabajo importante, hay cosas para mejorar. Vamos a aceptar el desafío de hacerlo”, sostuvo el presidente de la SRA.

En ese sentido, marcó como una de las principales cuestiones pendientes la eliminación de los derechos de exportación.

“Hay temas que terminar y resolver, como los derechos de exportación. Hay que machacar con eso y demostrar que es muy positivo sacarlos, no solo para el productor sino para el país”, afirmó.

Pino también mencionó entre las prioridades el acceso al financiamiento y las obras de infraestructura que todavía están pendientes para el sector agropecuario.

Pereda: “Necesitamos instituciones fuertes”

Por su parte, Marcos Pereda, quien disputa la presidencia de la SRA en las elecciones previstas para el 9 de septiembre, puso el foco en la institucionalidad y en la necesidad de fortalecer la representación gremial del campo.

“Estamos en plena campaña electoral hasta el 9 de septiembre, que es la Asamblea”, señaló.

Ante productores correntinos, Pereda remarcó que “necesitamos instituciones fuertes” y vinculó esa fortaleza con el respeto por las reglas internas de la entidad.

“Para una institución fuerte debemos respetar los pilares de la institucionalidad, y en eso la alternancia y el cumplimiento del estatuto”, sostuvo.

El candidato también puso el acento en los desafíos que enfrenta actualmente la ganadería argentina, particularmente en materia de inserción internacional.

“Tenemos desafíos para la ganadería. Tenemos buena genética, pero no los mercados que lo reflejen. Hay países vecinos que venden mejor que nosotros”, planteó.

Así, mientras Pino busca la continuidad de su conducción y destaca una agenda todavía inconclusa —con retenciones, financiamiento e infraestructura entre los principales pendientes—, Pereda plantea la necesidad de una renovación institucional y una nueva estrategia para potenciar la ganadería argentina.

La particular fotografía de ambos compartiendo la mesa oficial en Corrientes se produjo en medio de una campaña que tendrá su definición el próximo 9 de septiembre, cuando la Asamblea de la Sociedad Rural Argentina elija a sus nuevas autoridades.

Valor Agro