La Intendente Gentile tomo juramento al Dr. Rebottaro como Juez de Falta interino

Tal como lo informáramos en el mes de enero ultimo presento su renuncia al cargo como Juez de Faltas de 9 de Julio, la Dra. María Florencia Valinotti, tras una decisión de la Justicia que investigo y condeno a la letrada por un hecho de incumplimiento de deberes de funcionario publico, ante lo que la propia Valinoti hizo uso de herramientas legales que la ley le permite defenderse.

Sin embargo, un pedido de juicio político iniciado por el Bloque de Concejales La Libertad Avanza, prospero y a días de tener fecha, Valinoti presento su renuncia.

Tras ello, la Intendente Municipal María José Gentile envió al concejo un proyecto para que se aprobara la designación del Dr. Pedro Juan Rebottaro como Juez de Falta interino, hasta tanto se resuelva oficializar un Juez de Falta en el área, lo que fue aprobado por mayoría y con un plazo de 90 días en la función.

Sobre el medido dia de este viernes en un sencillo acto, sin la presencia de medios de prensa, la Intendente Gentile tomo juramento al Dr. Rebottaro. La ceremonia se llevó a cabo en el despacho de la señora Intendente, con pesencia del Juez de Faltas del Juzgado 2, Dr. Roberto Solis, funcionarios del gabinete municipal, y familiares de Rebottaro.